«Братья Карамазовы»: иллюстрации Бориса Непомнящего к роману Ф.М. Достоевского представили в музее А.С. Пушкина

Более 40 лет Борис Львович Непомнящий обращается к творчеству Федора Достоевского. Художник родился в августе 1945-го в Киеве, художественное образование получил в Одессе и Ленинграде, а позже получил распределение в Новгород. В том крае невозможно было не обратиться к произведениям русского классика.

В 1978 году Борис Непомнящий проиллюстрировал «Братьев Карамазовых», через пять лет вновь в жизнь художника вошел роман, но самый большой цикл был создан в 2014-2015 годах, в то время когда художник работал над оформлением Музея романа «Братья Карамазовы» в Старой Руссе.

В год 200-летия со дня рождения Федора Достоевского мы видим графическую серию художника, полную размышлений и свободы интерпретаций. Каждая иллюстрация выполнена тонкими нитями-паутинками (если бы не подписи года создания, то их можно было бы отнести ко времени Альбрехта Дюрера). Все герои романа – от отца и его сыновей до персонажей вставной притчи «Великий инквизитор» связаны между собой. Не опутаны, а именно связаны. Каждый за каждого в ответе. Из позапрошлого века, улиц Скотопригоньевска и Севильи, смотрят на нас их глаза.

У всех они разные, но в то же время выразительные. Насколько спокоен Алеша, настолько же задумчив Иван, агрессивен Митя и зловещ Смердяков. «Каков твой самый страшный грех?», – будто бы вопрошает Великий инквизитор. Жизнь отдельного человека связана с жизнью других – нитями, паутинками, действиями и поступками. Каждый отражается в другом, каждый видит себя в другом, каждый за другого в ответе.

Выставка работает до 26 марта 2021 года.

Марина АБРАМОВА

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