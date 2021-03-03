Чемпионка мира по армрестлингу Ирина Гладкая и боец Fighting Макс Топор вместе с Бабой Ягой проверили, кто самый сильный в МО

23 февраля 2021 года прошла одна из самых патриотичных и спортивных акций в Московской области «Быть здоровым – это можно!». 130 человек: и взрослые, и дети обливались холодной водой в -21 градус мороза.

Это был огромный мощный заряд от наших замечательных мужчин – уровень тестостерона в воздухе зашкаливал. Тем более, что ведущим был знаменитый эпатажный боец Hardcore Fighting и семьянин Максим Щербаков (Maks Topor). Генеральный директор Zenden Андрей Павлов облился возле своего магазина в ТЦ КИТ. Обливание прекрасно закалило и тело, и дух мужчин Подмосковья в День защитника Отечества!

Присутствующие жители Красногорска встрепенулись, когда из-за угла выехала на своём агрегате народная любимица, блогер и артистка Баба Яга. Старушка своим появлением сразу же сделала шоу, зачитала рэп вместе с детьми, которые знали все слова и радостно подпевали, а также провела конкурс на самого сильного совместно с чемпионкой мира по армрестлингу Ириной Гладкой.

Акция стала уже традиционной, так как проводится с 2014 года, за это время в нём поучаствовало более тысячи человек. Большинство из них участники спортивно-патриотического клуба «Ярополк».

Ниже мы публикуем видео, демонстрирующее проведение акции:

Фото – Виталий КАЛЕДА

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