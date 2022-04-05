«Бросаем пить». Группа «Зодчие» выпускают первоапрельский хит Юрия Давыдова

Группа «Зодчие» выпускают первоапрельский хит Юрия Давыдова «Бросаем пить».

Очень прикольный рок-н-ролл с присущей самоиронией и неожиданной развязкой в конце — «Зодчие» ни на шаг не отступили от безудержного веселья и лёгкого эпатажа.

«Когда нас называют дедушками русского рока, мы поясняем, что да — дедушки! Но мы задержались в развитии: поздно начали говорить и ходить и сейчас, когда сверстники уже о душе думают, у нас наступил творческий оргазм. И мы радостно делимся этим ощущением с окружающим миром!»

Это заявление Юрий Давыдов сделал для лейбла UMG, выпустившего релиз накануне сольного концерта «Зодчих», который состоится 13 апреля в Ритм Блюз Кафе в Москве.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.