Будь первым как Пётр, читай «Русский турист»!

Таким девизом издатели открыли новый и последний в этом году печатный выпуск журнала «Русский турист» (3/4, 2022).

Первым быть всегда приятно, особенно когда рекорды, прямо скажем, налицо. В этот юбилейный для первого российского императора год мы с неподдельным интересом наблюдали за его многочисленными перемещениями, военными, дипломатическими и научно-исследовательскими походами, и делимся занимательной арифметикой: за годы правления Пётр преодолел 113,5 тысячи километров… средняя скорость его передвижения составляла 45-50 километров в день… Царь не отказывался от ночных переездов, а зимой даже нередко спал в санях. Куда же это он так торопился? Именно об этом вы узнаете из нашего нового номера журнала «Русский турист» — «Петровские маршруты», который мы с радостью и гордостью презентуем 18-го ноября в МДН!

Выставка и презентация традиционно завершают создание нового печатного выпуска «Русский турист». И выпуск «Петровские маршруты» — не исключение.

В этом году исполнилось 350 лет со дня рождения первого российского императора Петра I. И многие путешественники связывают его имя лишь с Ленинградской областью и севером России. Однако это слишком узкий взгляд. Куда бы вы ни посмотрели вы на карту России, обязательно найдете места, связанные с Петром: Плещеево озеро и Каспийское море, Азов и Балтика, Камчатка и Урал, Архангельск и Смоленск…

По приглашению журнала «Русский турист» живописцы и графики из Московского союза художников, Союза художников России и других престижных творческих объединений на языке творчества рассказали о своих впечатлениях от посещения Петровских городов. На одноименной выставке «Петровские маршруты», которую мы торжественно открываем 18-го ноября, вы сможете увидеть насколько интересные и красивые места России и мира связаны с политикой и путешествиями первого российского императора, а географическая планировка экспозиции поможет подобрать себе маршрут по душе прямо в выставочном зале МДН. Среди участников выставки много именитых художников!

Также, 18 ноября в Московском доме национальностей, состоится презентация нового спецвыпуска журнала «Русский турист» — «Петровские маршруты», где мы планируем в широком кругу друзей обмениваться впечатлениями, делиться эмоциями и лайфхаками, знакомиться и строить планы на будущие путешествия! Приглашаем всех!

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В начале мероприятия мы проведем кураторскую экскурсию по выставке. Слушать будем взахлёб идеолога и организатора проекта «Палитра города Российских», шеф-редактора журнала «Русский турист», мастера спорта по спортивному туризму, члена Московского союза художников и Творческого союза художников России — Марину Хлыбову. Ведь это именно она со всем трепетом и вниманием отбирала каждую картину на эту выставку. Затем дадим слово героям этого выпуска — тем самым путешественникам, которые проложили свои маршруты по следам Петра Первого. Узнаём у них всё самое интересное и полезное об этих походах. К нам на презентацию приедут из Переславля-Залесского, Твери, Санкт-Петербурга…

А те, кто не смог доехать, например, из белорусских лесов — выступят по zoom. Гостями презентации будут туристы-походники, писатели, журналисты, художники, даже учителя и академики. У всех будет время пообщаться после официальной части мероприятия.

Напомним, выставка работает до 5 декабря 2022 года. Залы 2, 3А.

ВНИМАНИЕ! Посещение презентации допускается только по предварительной записи.

Для аккредитации журналистов на презентацию необходимо прислать на почту touristerusse@gmail.com свои ФИО и название издания, которое представляете. Для гостей необходимо прислать на почту touristerusse@gmail.com свои ФИО.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.