Будущее творческого сектора экономики России обсудили на Форуме креативных индустрий в рамках ВЭФ-2025

В стартовый день десятого юбилейного Восточного экономического форума прошел Форум креативных индустрий. Главная тема мероприятия – «Идеи как экономика: креатив как ресурс развития регионов и стран». Организатор – социокреативная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум.

«Креативная экономика входит в число стратегических приоритетов развития России, являясь важнейшим фактором роста и повышения конкурентоспособности на глобальном рынке. Интерес к творческому сектору и его значение для будущего страны не раз отмечалось на самом высоком уровне. Отрасль нуждается в поддержке и долгосрочных стратегических инициативах, которые позволят эффективно интегрировать инновационный потенциал и творческие ресурсы в том числе в традиционные виды экономической деятельности, создавая новые возможности для экспорта и формирования высококвалифицированных рабочих мест. Форум креативных индустрий становится важной площадкой для сбора обратной связи от представителей этого сектора экономики, выработки необходимых решений по линии государства и создании механизмов развития и продвижения всей индустрии как в России, так и за рубежом», – подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

В рамках Форума прошло более 10 стратегических сессий, посвященных гастрономии как части экономики впечатлений, интеграции искусственного интеллекта в производство креативных продуктов, инвестиционному потенциалу российского контента, событийной индустрии Дальнего Востока, будущему литературы в цифровую эпоху и другим темам.

«Форум креативных индустрий во Владивостоке подтверждает: креативная экономика становится драйвером социального и экономического развития регионов России. Наша задача – объединять экспертов, предпринимателей и представителей власти, чтобы вместе формировать долгосрочную стратегию и создавать новые механизмы поддержки отрасли. В этом видим вклад в будущее экономики страны, а также формирование культурного кода, открытого миру», – подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Также в ходе мероприятия состоялась презентация части доклада «Креативная экономика России: Итоги и векторы развития после Петербургского международного экономического форума-2025», разработанного совместно с Московской школой управления «Сколково», в части развития отрасли в Дальневосточном федеральном округе.

Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, сказала, что бизнесу нужно развивать креатив не событийно, а на системном уровне, и для этого компаниям следует уделять внимание формированию маркетинговой стратегии.

«Мы стоим на пороге новой экономики – с большой долей креатива не только в творческих отраслях, таких как кинематограф, мультипликация, дизайн или мода, но и в ИТ, и в промышленности. Развитие творческих индустрий и интеграция креативных решений в традиционные отрасли – это точка роста для страны, поэтому необходимо вести системную работу по учету креативной составляющей в разных секторах экономики. Это будет способствовать привлечению в регионы инвестиций и туристических потоков, а также обеспечит поддержку малого и среднего бизнеса, сделав продукцию и услуги более привлекательными», – объяснила Вера Подгузова.

В исследовании Фонда Инносоциум и «Сколково» изучается текущее состояние кредитивного кластера, отношение участников отрасли к ее перспективам, соотношение российского и международного опыта креативной экономики, кадровые вопросы и барьеры развития, представлены дифференцированные итоги изучения каждой из 16 отраслей креативной экономики.

Ожидается, что результаты аналитики будут использованы при подготовке стратегии развития креативных индустрий, которая разрабатывается по поручению Президента России Владимира Путина под кураторством Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Форум креативных индустрий на ВЭФ-2025 объединил предпринимателей, инвесторов, представителей власти, экспертов и лидеров креативных индустрий со всей России и более чем из 15 иностранных государств. Среди них – первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, исполнительный директор по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Гасан Гасанбалаев, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, главный исполнительный директор Hybrid India & South East Asia Шреяс Сатхе, генеральный директор ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК» Александр Масляков, директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Екатерина Черкес-заде, партнер, главный исполнительный директор Skwerup Capital Partners Анкур Гоэл, певец Ираклий Пирцхалава.

Помимо Форума креативных индустрий, Фонд Инносоциум также организует пять тематических сессий в рамках основной деловой программы ВЭФ. Дискуссии посвящены развитию социальной инфраструктуры Дальнего Востока, «серебряной» экономике, креативной конкуренции и прочим темам. Кроме того, будет проведен кинозавтрак «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения». На мероприятии обсудят запуск Евразийской академии кинематографических искусств и премии «Бриллиантовая бабочка».

Также в рамках проекта «Душа России», реализуемого Фондом Инносоциум, состоялся иммерсивный концерт «Душа России. Россия – миру», запланированы премьера фильма «Царь ночи», кинопоказы популярных картин последних фильмов и документальных работ с фестиваля «Неизвестная Россия», выставки, студия подкастов и другие мероприятия.

Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.