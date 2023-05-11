15 мая, в день рождения Михаила Булгакова, Музей М.А. Булгакова в партнерстве с Госфильмофондом России и кинотеатром «Иллюзион» открывают фестиваль «Булгаков Фест: “Киновселенная Михаила Булгакова”».

В двух залах легендарного кинотеатра на Котельнической набережной с 10 утра до 9 вечера будут читать лекции и показывать лучшие булгаковские экранизации с пленки 35 мм и в цифровом формате. В программе – паблик-ток с участием булгаковедов и поклонников писателя – приглашенных кино- и театральных деятелей, джазовый концерт, винил-сет, интерактивная фотозона, книжный развал и презентация новой сувенирной линейки Музея М.А. Булгакова. Бесплатная регистрация на мероприятия открыта на официальном сайте музея.

Музей М.А. Булгакова приглашает пересмотреть всеми любимую классику на большом экране и в компании специалистов – киноведов и литературоведов-исследователей, чтобы по-новому открыть для себя творчество Михаила Булгакова. Научные сотрудники музея и Госфильмофонда России поделятся последними находками, развенчают самые распространенные мифы о писателе и подробно расскажут об истории и предыстории создания главных булгаковских произведений и их экранизаций.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 15 мая в 14:00 в Большом зале кинотеатра «Иллюзион».

В специальной программе «Булгаков – зритель» заведующий отделом научно-методической деятельности Музея М.А. Булгакова Иван Назаров расскажет о фильмах, которые смотрел писатель в 20-30-х годах XX века в московских кинотеатрах и на специальных показах американского посла в Спасо-Хаус. Одину из ранних голливудских лент – «Маленькую маму» режиссера Генри Костера 1935 года – зрители увидят на большом экране в оригинале с русскими субтитрами. Редкая пленка впервые за долгое время покинет хранение Госфильмофонда, фильм представит научный сотрудник ГФФ, киновед Андрей Икко.

На лекции «Булгаков – киносценарист» заведующая Научно-просветительским центром Музея М.А. Булгакова Елена Михайлова расскажет о малоизвестных страницах в биографии писателя. В 1934 году режиссер Иван Пырьев задумывал экранизировать «Мертвые души» Гоголя и предложил написать сценарий к картине Михаилу Булгакову, который двумя годами ранее создал инсценировку по Гоголю для спектакля во МХАТе. Однако фильм на экраны так и не вышел. Та же участь постигла и другой киносценарий Булгакова – по гоголевскому «Ревизору».

Зрители увидят фильм Леонида Трауберга «Мертвые души» 1960 года, к которому неожиданным образом тоже приложил руку Булгаков, с пленки 35 мм.

В кинопрограмму «Булгаков Фест» войдут и двухсерийный «Бег» 1970 года режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова с блистательным актерским составом – Людмилой Савельевой, Алексеем Баталовым и Евгением Евстигнеевым.

В Малом зале пройдет показ «Собачьего сердца» Владимира Бортко по самому невезучему произведению Булгакова. Повесть была написана в 1925 году, а напечатана только в 1987-м, пройдя через многолетние попытки пробить цензуру, изъятие текста во время обыска, возвращение к Булгакову, пиратские издания за границей и распространение в самиздате на родине. Несмотря на репутацию антисоветской и запрещенной вещи, «Собачье сердце» нашло своего читателя, а чуть позже – и зрителя. Этому долгому пути посвящена лекция старшего научного сотрудника Музея М.А. Булгакова Марии Котовой.

Конечно же, не обойдется из без гайдаевской интерпретации пьесы Булгакова «Иван Васильевич». А откроет программу Малого зала редкая лента – короткометражка студентов ВГИКа «Никогда не отвлекайтесь на работе» 1976 года по мотивам «Мастера и Маргариты», в которой сыграли Олег Табаков и Глеб Стриженов. Специальную лекцию под названием «"Маленький человек! Я не смеюсь", или "Что видел Степа Лиходеев?" (О ранних и окончательной редакции главы 7 романа "Мастер и Маргарита")» подготовит старший научный сотрудник Научно-просветительского центра Музея М.А. Булгакова Мария Мишуровская. В рамках фестиваля будут организованы пешеходные экскурсии по булгаковской Москве, состоятся джазовый концерт Acoustic Jazz Quartet и виниловый сет «Булгаков и джаз» от специалиста Vinyl Market Бориса Логвина.

Издательство ЭКСМО представит булгаковские новинки в книжной секции, а Музей М.А. Булгакова презентует новую линейку сувениров – открытки с иллюстрациями из своих фондов, ручки, карандаши, закладки, зонты и плащи-дождевики с цитатами Булгакова, эко-сумки с граффити-принтами с лестницы, ведущей в «нехорошую квартиру» номер 50 в доме на Большой Садовой, 10 К фестивалю Музей М.А. Булгакова готовит аудиогид с картой – для прямого городского автобусного маршрута с755, соединяющего кинотеатр «Иллюзион» с Музеем М.А. Булгакова на Большой Пироговской улице, 35а. Вместе с сервисом Литрес музей презентует на Булгаков Фест и новый бесплатный аудиоспектакль «Рагно, воды!» по мотивам выставки «Театральный человек. К 400-летию Мольера», которая проходит в Музее Булгакова на Пироговке.

15 мая все три площадки Музея М.А. Булгакова – на Большой Садовой, Пироговской и в Большом Афанасьевском переулке – будут работать бесплатно. Булгаков Фест, по задумке организаторов, должен стать ежегодным событием, приуроченным к дню рождения писателя.

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