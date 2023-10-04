Российский исполнитель и музыкант, известный публике под творческим псевдонимом REDAKTOR, представил новую песню: «Это был сон» — эмоциональный сингл в стиле поп-рока с запоминающимся припевом, который невольно хочется повторять снова и снова.
По сюжету песни, герой был по-настоящему влюблен в девушку и очарован ее красотой, с головой отдаваясь авантюрному приключению под названием чувства. Но мимолетный роман пронесся яркой вспышкой в его жизни, и с рассветом сказка растворилась в холоде осеннего утра, оставив после себя лишь множество воспоминаний. Теперь всё, что было дорого герою в прошлом, кажется ему прекрасным сном, где оба так сильно любили друг друга и были по-настоящему счастливы.
Музыкальная новинка «Это был сон» пришлась по душе многим слушателям — неудивительно, ведь красивые рифмы, приятный вокал артиста и мелодия саксофона, пропитанная легкой грустью по недолговечным, но таким ярким отношениям, делают эту песню незабываемой:
«Ломай меня дозами,
Пронзая гипнозами,
Черты растворяются в серебре.
Это был просто сон,
Как же прекрасен он!
Помни обо мне,
Это был сон,
Где ты в меня влюблена,
Где я в тебя влюблен…»
REDAKTOR — светский хроникер, журналист и интервьюер, попробовавший свои силы в музыке, а также перспективный артист музыкального лейбла Rocket Records. За время своей сольной карьеры певец успел презентовать публике такие громкие треки, как «Алой помадой», «Ядовитая любовь», «Над крышами», «Опасна» и «Нереальные пьяные», которые были тепло встречены публикой и нашли свой отклик в сердцах российских слушателей.
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