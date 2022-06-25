«Был бы флот, а гавани найдутся» — эти слова императора Петра I на долгие годы предопределили морскую политику России и обеспечили развитие страны на столетия вперед. Первый российский император возлагал огромные надежды именно на флот и был прав: получив выход к морю, Россия стала великой империей, и влияние на мировые процессы многократно возросло.

Евгений Богданов. Петр I

Ко Дню судостроителя, который отмечается 29 июня, Музей Мирового океана представляет новую выставку и приглашает взглянуть на деяния Петра Великого глазами трех художников: Сергея Пена, Евгения Богданова, Александра Троня. Сюжеты живописных и графических произведений детально реконструируют события эпохи рождения российского флота, представляя историю кораблестроения и начала освоения и изучения Мирового океана русскими моряками.

«Тот, кто может строить корабли, может все. Так говорил великий кораблестроитель, академик Алексей Николаевич Крылов. Нашу новую выставку мы посвящаем судостроителям – людям, которые во все времена остаются опорой страны: обеспечивают надежный морской транспорт, строят корабли для военно-морского флота. На наш взгляд, сейчас эта тема актуальна как никогда, и мы приглашаем всех узнать больше о становлении российского флота на нашей выставке», — отметила Генеральный директор музея Светлана Сивкова.

Выставка «Был бы флот, а гавани найдутся» — часть просветительского проекта Музея Мирового океана «Петровский центр», который стартовал в музее в год 350-летия первого русского императора. Собранные вместе художественные произведения дают уникальную возможность почувствовать время «начала славных дел» — ключевых событий в истории страны. И конечно, даже исторические сюжеты картин в Музее Мирового океана открывают мир морской романтики. В произведениях, посвященных Петру Великому, вы увидите морские пейзажи и дальние берега, сюжеты, связанные с историей нашего края. Полотна передают мощь и красоту природной стихии, которую так любил Петр I. Ведь именно море и морские походы всегда вдохновляли царя на великие дела!

Где? Морской выставочный центр Музея Мирового океана. Светлогорск, ул. Ленина, д. 11.

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