Медаль ВСХВ помогла узнать имя без вести пропавшего советского солдата

Имя неизвестного солдата из Ставропольского края, погибшего в годы Великой Отечественной войны, помогла установить найденная при нем медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года.

Во время поисковых работ активисты «Поискового движения России» в Ставропольском крае в окрестностях бывшего хутора Нортон Степновского муниципального округа нашли останки без вести пропавшего солдата, погибшего во времена Великой Отечественной войны. При нем была найдена хорошо сохранившаяся малая серебряная медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года «Передовику социалистического сельского хозяйства».

Поисковики обратились в архивно-библиотечный фонд ВДНХ с просьбой помочь узнать имя владельца медали. Сотрудники ВДНХ смогли установить, кому принадлежала награда. В архиве хранится Постановление Главного комитета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки о награждении малой серебряной медалью передовика, тракториста машинно-тракторной станции Гражданского района Краснодарского края Гамульченко Иосифа Михайловича. Теперь по архивным материалам можно проследить его фронтовую судьбу.

Найти информацию о награждении Иосифа Гамульченко, а также о других участниках Выставки разных лет можно на портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ. Этот онлайн-ресурс с большой базой оцифрованных наградных документов ВДНХ был запущен в 2020 году. Цель проекта — увековечить вклад каждого, чьи успехи и передовой опыт демонстрировались на Выставке в разные годы.

На портале размещена информация о трудовых коллективах и отдельных тружениках сельского хозяйства, механизаторах, промышленниках, авиаконструкторах, атомщиках, покорителях космоса, знаменитых ученых и исследователях, когда-либо награждавшихся на ВДНХ за значимые достижения и передовые разработки.

Искать информацию можно по фамилии, имени и отчеству участника Выставки, а также по дате награждения, по региону, по виду наград, по названию организации или колхоза. Также можно заказать копию выписки из документа о награждении, ее направят на указанный почтовый адрес.

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