Бывшим назло! У певицы ANSE вышел новый сингл «Занесло»

5 октября состоялась премьера нового сингла ANSE «Занесло». ANSE- талантливая, яркая и уверенная в себе певица, поэтесса и художница.

«Для меня в этом треке много страсти и нежности первой встречи. Страсть переплетается с нежностью красной нитью через всю песню. Если вслушаться в слова, то можно увидеть всю рассказанную историю. Думаю, каждый слушая этот трек, найдет в нем себя и свой определенный кусочек жизни.» — делится своими эмоциями исполнительница.

В начале отношений каждый чувствовал и проживал то, что сложно описать. ANSE удалось поместить все эти ощущения в песню. Первая встреча глазами, бессонные ночи, звонки по фейстайму, первый поцелуй, стеснение перед друзьями и сплетни.

На все цифровые площадки трек «Занесло» 5 октября. Слушайте и ищите в нём свою историю. Сольный концерт ANSE состоится 12 ноября в «Депо», чтобы услышать новые и уже полюбившиеся песни.

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