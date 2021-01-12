«Молодежка ОНФ» знакомит москвичей и гостей столицы с «Поездом Победы»

В начале января уникальный передвижной поезд-музей снова открыл свои двери для посетителей. По 17 января 2021 года вместе с организаторами участники команды «Молодежки ОНФ» проводят экскурсии в «Поезде Победы» на Белорусском вокзале в Москве. Посетить иммерсивную выставку военных лет могут все желающие.

Напомним, свое первое путешествие по стране «Поезд Победы» начал в октябре 2020 г. с Белорусского вокзала. За это время он посетил 13 городов, среди которых Мурманск, Санкт-Петербург, Курск, Новороссийск, Керчь и Севастополь. Около 8 тыс. человек смогли ознакомиться с экспозицией.

«Помимо организаторов, в каждом городе «Поезд Победы» встречали участники команды «Молодежки ОНФ». Ребята проводили экскурсии для земляков по единственной в мире иммерсивной инсталляции. Эта работа продолжилась и в новогодние каникулы, когда передвижной музей открыл свои двери для жителей и гостей Москвы. В организации мероприятия приняли участие около 80 наших ребят. За пять дней поезд посетили более 2 тысяч человек. Зачастую, люди завершали экскурсию со слезами на глазах, потому что тема войны близка каждому», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

В основе экспозиции «Поезда Победы» – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в период Великой Отечественной войны воинские поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта. Каждый вагон в составе поезда-музея рассказывает о событиях 1941-1945 гг., часть экспозиции – мультимедийная.

«Тяжело представить себе то время в реальности. Даже военные фильмы смотреть сложно. Сегодня пришла на экскурсию вместе с дочкой. Нам и будущему поколению нужно знать историю и то, что пришлось пережить нашим предкам. Хочется сказать огромное спасибо людям, которые проделали колоссальную работу и создали такой поезд. Также спасибо «Молодежке ОНФ» за то, что организуют группы и проводят экскурсии», – подчеркнула одна из посетительниц «Поезда Победы».

Остановка «Поезда Победы» в Москве продлится до 17 января. Чтобы получить пригласительный билет и посетить экспозицию, нужно зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф. Это позволяет увеличить поток посетителей и не допускать образования очередей.

Планируется, что в 2021 г. передвижной музей вернется на маршрут. В январе он посетит Ленинградскую область и Санкт-Петербург, и затем продолжит свое путешествие по стране.

Кроме того, для того чтобы больше людей могло ознакомиться с выставкой уже сейчас, на официальном сайте проекта – поездпобеды.рф доступен онлайн-тур в формате 360⁰.

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