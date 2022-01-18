Черный бриллиант весом 555,55 карата впервые выставляется на торги

«Энигма» – это фантастический пришелец из космоса, поистине удивительный и невероятно редкий черный бриллиант весом 555,55 карата. Самый большой фантазийный натуральный черный бриллиант в мире, зарегистрированный лабораторией Gübelin и Геммологическим институтом Америки (GIA) в 2004 году, в 2006 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой ограненный алмаз в мире. Натуральный черный бриллиант такого размера – явление чрезвычайно редкое; история его происхождения окутана тайной — возможно, драгоценный камень сформировался в результате падения метеорита, по другой версии, это осколок столкнувшегося с Землей алмазоносного астероида. Технически сложная огранка бриллианта символична: она отсылает к «хамсе», ближневосточному защитному амулету в форме открытой ладони. Пять пальцев хамсы – это напоминание о характеристиках одного из самых прихотливых бриллиантов в истории: у камня весом 555,55 карата – 55 граней.

«Энигма» никогда прежде не выставлялась на торги и не демонстрировалась широкой общественности, но 3–9 февраля бриллиант станет главной и единственной звездой специализированного онлайн-аукциона. В качестве оплаты будет приниматься криптовалюта, которая в последнее время становится все более значимым платежным средством в мире физических объектов и произведений искусства. В этом смысле Sotheby’s – пионер на рынке драгоценных камней и ювелирных изделий: в прошлом году еще один редкий бриллиант – «Ключ 10138» – был куплен на Sotheby’s за рекордную сумму именно в криптовалюте. «Энигма» будет выставлена на торги «без резервной цены», то есть достанется покупателю, предложившему самую высокую цену, независимо от суммы и рыночной стоимости бриллианта.

«Энигма» будет выставлена в галерее Sotheby’s в Дубайском международном финансовом центре с 17 по 20 января 2022 года и в здании Дубайской алмазной биржи 18 января с 13:30 до 15:00. Бриллиант также покажут в Лос-Анджелесе (24–26 января) и Лондоне (2–9 февраля). Специализированный онлайн–аукцион пройдет 3–9 февраля.

«Бриллиант «Энигма» – это поразительное природное явление. Это не просто драгоценный камень, это уникальный, ценнейший раритет. «Энигма» весит 555,55 карата – бриллианты такого размера встречаются невероятно редко; а сверкание 55 его отполированных фацетов – это свидетельство филигранной, высококлассной работы мастера. До настоящего времени бриллиант более двух десятилетий находился в частной коллекции и еще ни разу не участвовал в выставках и не поступал в открытую продажу, поэтому мы искренне рады тому, что именно нам выпал шанс поведать о нем миру. Грядущий аукцион – это уникальная возможность приобрести редчайшее из известных человечеству космических чудес, возраст которого составляет миллиард лет», – рассказывает Никита Бинани, специалист Sotheby’s по ювелирным изделиям, директор по продажам, Лондон.

«Это большая честь для нас, что именно в Дубае будет впервые выставлен этот редчайший бриллиант, мы рады, что станем одной из остановок на его пути, который начался миллионы лет назад. Мы впервые принимаем оплату в криптовалюте в Эмиратах, правительство которых также держит курс на освоение новых цифровых, технологических и научных достижений. Показывая этот единственный в своем роде драгоценный камень – он будет выставлен в нашей галерее в Международном финансовом центре и в здании Дубайской алмазной биржи, – мы вновь демонстрируем наше стремление предлагать в ОАЭ только самое лучшее», – говорит Катя Нуну Буез, глава Sotheby’s ОАЭ.

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