В Екатеринбурге выступят 50 лучших молодых групп России

Организаторы New/Open Showcase Festival объявили состав финалистов и экспертов фестиваля.

Всего 50 финалистов из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Тулы, Красноярска, Улан-Удэ, Ростова-на-Дону и Петрозаводска: IYULINA, «Созвездие Отрезок», «Начни с Начала», Вокальная группа POLE, «Макодзеба», «Хадн дадн», VLNY, ELLINA R, «Энтузиаст» Музыкальное Сообщество, «Лус Киндер», Oksíoma, Оля Ч., theabc, Вика Радисева, vika pestrova, Delta Omega & Glafira, «ВЕСНУШКА», The OMY, «Андреграунд», «Парнишка», «Кирилл Коперник, Paella», Ustinna, GANA, hodíla ízba, любовi, Boodoo, МАКС ЮДИН, «Ветрено», «Дааби», «ГДЕ-ТО ТАМ», Low Kick Collective, ISKA, russalka, «Фреска», ВАТЕРФОЛС, Beeswax & Olesya, гокки, КАТЯ РИКЕДА, «Васса Железнова», ГАФТ, KИON, «Человек, который», Kill the Barber!, «Сезон Doждей», «интакто», The Maugleez, Cruel Tie, «Конус Маха», «СА:МИ», UNOBOI.

В Екатеринбурге с 11 по 13 февраля 2022 года в третий раз пройдет New/Open Showcase Festival – конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс актуальной музыки, участники которого смогут получить денежную поддержку своих проектов.

В 2022 году организаторы приняли 390 заявок из 68 городов. Экспертный совет фестиваля, в который вошли представители музыкальной индустрии со всей России (музыканты, журналисты, резиденты концертных площадок, независимые организаторы и промоутеры) определил 50 музыкальных групп, которые выступят на New/Open Showcase Festival.

«Отличная и ровная подборка перспективных музыкантов. К сожалению, не у всех есть понимание желаемого результата и реального пути к его достижению, но для того и существуют такие шоукейсы, надеюсь, многим это участие будет полезно. С радостью бы послушал вживую многих ребят», — поделился впечатлениями от прослушиваний Александр Тобольский, автор YouTube-канала «Лонгплей».

Фестиваль New/Open Showcase состоится 11–13 февраля 2022 года: за 3 дня фестиваля зрители и участники смогут бесплатно прослушать выступления 50 музыкальных коллективов (около 20 часов новой музыки), 20 часов лекций и воркшопов, участвовать в личных встречах с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетить шоурумы с новейшей музыкальной техникой и виниловый маркет, а также поддержать перспективных музыкантов, которые станут популярны в ближайшем будущем. Фестиваль будет интересен музыкантам, промоутерам, представителям искусства, менеджерам культуры и всем, кто интересуется актуальной музыкой.

Вход на концерты участников шоукейса бесплатный, по регистрации. Подробности на официальном сайте фестиваля http://newopen.su .

