Честное закулисье: как сейчас развивается культура театра в России?

27 марта во всем мире отмечали День театра. Арт-кластер «Таврида» каждый год объединяет талантливых артистов и театральных менеджеров со всей страны. По случаю ежегодного праздника мы вместе с экспертами и участниками «Тавриды» обсудили, какие спектакли сейчас популярны и в чем польза грантов для театров, а также узнали, как привлечь новых молодых зрителей.

Театр удивляет

Сейчас репертуар театров настолько разнообразен, что любой зритель может найти постановку по душе: нестареющая «Чайка», произведения Островского, любимые детские сказки и… экспериментальные лаборатории. К слову о современности и экспериментах, во многих театрах знакомая со школьной скамьи классика благодаря смелой фантазии режиссеров обретает современную форму. И далеко не все зрители к этому готовы. Так для чего же нужны эти новые формы?

Алла Решетникова

«Самый главный вопрос в том, какую задачу ставит перед собой создатель спектакля. Если это повод для глубокого разговора на те темы, которые описывает автор классического репертуара, темы, которые прошли проверку временем, то неважно, в какие формы он облекает этот спектакль. Зритель способен адаптировать их к своему сознанию. Если режиссер ставит задачу эпатировать зрительскую аудиторию, каким-то образом загадочнее преподать — вот тут вопрос, понравится ли это зрителю», — объясняет режиссер Московского Губернского театра, драматург, педагог, участник лонг-листа театральной премии «Звезда театрала» Алла Решетникова.

«Я бы посоветовал, особенно тем людям, которые не являются частыми посетителями театров, все-таки потратить несколько минут, зайти на официальный сайт постановки и посмотреть информацию. Потому что условный «Ревизор» в Малом театре, Театре на Малой Бронной и в театре «Ленком» будут абсолютно непохожими друг на друга. Спектакли ставят с разным видением — это тоже важно понимать», — рассказывает главный режиссер театра «Ленком» и многократный обладатель национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти.

Получается, при покупке билета на современную постановку вам стоит внимательно ознакомиться с описанием. Кроме того, готовьтесь к неожиданным поворотам и режиссерским решениям, ведь театр это всегда настоящее откровение.

На современном языке

Хороший спектакль — это ведь не просто развлечение, а возможность найти ответы на волнующие вопросы. Время меняется с удивительной скоростью, происходящие вокруг события влияют не только на культуру, но и на внутренний мир, ценности человека. Сейчас появляются запросы на актуальное искусство, и хорошо, когда в репертуаре есть пьесы авторов, разговаривающих с современным поколением на одном языке. Ведь театр может стать площадкой для диалога, а пьесы — инструментом для рефлексии.

«Антон Павлович Чехов был современником зрителей Художественного театра, когда писал свои пьесы. Можно себе только представить, какие эмоции вызывали спектакли по его пьесам, которые затрагивали современные проблемы того общества. Ведь раньше такого зрители не видели. Поэтому МХТ так быстро завоевал популярность в театральном обществе.

Айрат Тухватуллин

Художественный театр всегда был знаменит тем, что делал классиков из современных авторов. И сейчас, спустя 125 лет, мы ищем новый материал, новых авторов, открываем для себя молодых драматургов, ставим спектакли», — рассказывает первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ имени А.П. Чехова Айрат Тухватуллин.

Поиском новых авторов занимаются в МХТ имени А.П. Чехова в рамках экспериментального проекта АРТХАБ: ставят эскизы, привлекают зрителей к обсуждению и совместно решают, какая история станет полноценным спектаклем.

«Я, честно говоря, к современной драматургии отношусь с опаской. Для меня самый современный драматург — это Шекспир. Потому что все те проблемы и вопросы, которые он задает, актуальны и сегодня. Вопрос в другом: современный драматург может сделать свежий перевод любой пьесы Шекспира или Мольера, тогда история заиграет новыми красками, а также будет попадать в каждого зрителя. В современной драматургии в какой-то момент произошел перекос, и она превратилась в такую очень документальную и довольно чернушную историю. Я вижу театр местом для «отдохновения» и для лечения ран, в том числе душевных, а не для того чтобы их разрывать», — рассказывает Алексей Франдетти.

Алексей Франдетти

Тем не менее, классические произведения прошли проверку временем и заслужили всеобщее уважение. Однако далеко не все современники способны качественно раскрыть те или иные проблемы. Видимо, поиск новых классиков займет еще достаточно времени.

Что помогает поддерживать театр?

Как отмечают эксперты, чтобы театр развивался, необходимы не только творческие ресурсы, но и финансовые. Здесь особенно помогают различные грантовые конкурсы, в том числе Всероссийский конкурс молодежных проектов, который проводится на площадке арт-кластера «Таврида».

Арт-школа музыкального театра. Мюзикл «Голоса большой страны»

В 2022 году Дарья Чащина выиграла в грантовом конкурсе 1 050 000 рублей на проведение фестиваля молодежного творчества «АРТ-Бум» в Новосибирске. Эпицентром событий и притяжения творческих сил там станет площадка театра «Глобус».

Театр «Глобус» — это место, где мы открываем ребятам мир искусства. Основной идеей фестиваля станет театр как синтетический вид искусства, который объединяет музыку, танцы, художественное творчество, инсталляции, лекторий, мастерские, телесные практики, инклюзивные проекты, сторителлинг и коворкинг», — объясняет Дарья Чащина.

Победа в конкурсе и грант в размере 220 000 рублей позволили Елизавете Климчук из Москвы поставить психологический моноспектакль ПАПЫ.NET.

«Проблема безотцовщины очень важна, но говорить о ней не любят, потому что тяжело и неприятно поднимать «больные темы». Я сама росла без отца и осознаю те проблемы и трудности, с которыми сталкивается ребенок, выросший в неполной семье. Как раз о них я искренне и откровенно рассказываю в трансформационном моноспектакле ПАПЫ.NET. Показ спектакля стал возможным именно благодаря участию в грантовом конкурсе на «Тавриде», — поделилась Елизавета Климчук.

Все билеты проданы

Театральные «фанаты» не пропускают ни одной премьеры, покупают билеты за месяц до спектакля и непременно знают, какие цветы подарить любимому артисту. Такие зрители искренне любят театр и приходят «по зову сердца».

«Новому зрителю, пришедшему в театр, мне кажется, нужно ровно то же, что и завсегдатаям. Поиски новых форм зачастую приводят к парадоксальным ситуациям: мы забываем то главное, что отличает театр от других видов искусства. Новые театральные формы, визуализация не способны соперничать, например, с кино, но у нас есть нечто другое — его величество актер, живой человек на сцене. Мне кажется, сейчас необходимо снова поставить на пьедестал актера. Чтобы привлечь аудиторию, достаточно просто ставить спектакли, которые позволяют зрителю переживать высочайшую степень эмоций», — рассказывает Алла Решетникова.

Для привлечения аудитории менеджерам приходится придумывать креативные стратегии, продвигать социальные сети и ломать ту самую четвертую стену. В театре драмы имени Ф. Волкова создали проект «Открытый театр», благодаря которому все желающие могли зайти в открытые двери театра и увидеть там репетицию, проводимую прямо в фойе. Это дало зрителям возможность познакомиться с загадочной изнанкой театра.

«Сложнее — оставить зрителя у себя в театре. В этом вопросе может помочь только репертуар, точнее, та репертуарная политика, которую вы выстраиваете. Самый неэффективный способ, на мой взгляд, брать в репертуар одни проверенные хиты и комедии. Должен быть разумный баланс между коммерческой развлекухой и умными, заставляющими думать и переживать спектаклями», — рассказывает Айрат Тухватуллин.

Арт-школа музыкального театра. Мюзикл «Голоса большой страны»

Театр открылся для зрителей по-новому в период пандемии. Например, «Ленком» одним из первых стал показывать виртуальные российские постановки для зрителей со всего мира.

«Когда случилась пандемия и мы все были закрыты, я сделал постановку прямо в социальных сетях, где мы сыграли спектакль полностью. После этого правообладатели лицензировали такой формат и начали выдавать разрешения на подобные спектакли. Виртуальные спектакли привлекли людей не только далеких от театра, но и в принципе далеких друг от друга», — рассказывает Алексей Франдетти.

Появление новых пьес, форм и способов общения со зрителями лишь показывает, как именно развивается искусство театра в нашей стране. Обсудить тренды индустрии можно будет в новом образовательном сезоне арт-кластера «Таврида» уже этим летом.

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