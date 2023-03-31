Что онлайн-кинотеатр PREMIER покажет в апреле

На дне

Главный герой комедийной истории - парень Степа 28-ми лет, недавно освободившийся из тюрьмы по УДО. Вернувшись в родной, молодой человек решил стать элитным сантехником, чтобы в будущем попытаться переехать в Москву, однако судьба занесла его в Нижний Новгород. Там Степа получил в наследство от бабушки квартиру, а в придачу – ее долги из криминального прошлого. Внезапно Степа узнает, что бабуля была кладмэном местного полицейского, которому внук теперь должен 2,5 миллиона рублей. Вдобавок ко всему, дом Степы хотят снести и построить на его месте торговый центр. Неожиданно для себя, парень становится борцом за справедливость.

Режиссер: Борис Казанцев. В ролях: Данил Тябин, Татьяна Орлова, Тимофей Трибунцев, Мария Елсукова.

Друг на час

Николай Сергеевич - первоклассный врач, долгие годы бывший руководителем педиатрического отделения. За выслугу лет он выходит на пенсию. В «чудесном мире пенсионеров» ему приходится несладко: нет ни сбережений, ни семьи, только лишь трогательные письма от погибшей супруги. Довольно быстро вкусив все «блага» своего нового положения, Николай Сергеевич решает отправиться к супруге и устраивает себе прощальный ужин. В такой тяжёлый час судьба сводит пенсионера с энергичным парнем Лехой, который работает другом на час, и встреча с женой откладывается.

Этот добрый и позитивный сериал расскажет о том, как вновь обрести утраченный смысл жизни, подарит радостные эмоции и напомнит, что жизнь – уникальный дар, который нужно ценить.

Режиссер: Александр Бойков. В ролях: Сергей Шакуров, Борис Дергачев, Марина Васильева, Евгения Симонова.

Две девицы на мели – 3

Продолжение кинокомедии о провинциалке Оле и дочери миллиардера Марго, которых объединяет желание заработать много денег в подмосковных Мытищах. На этот раз отвязные девчонки откроют пирожковую, переедут в элитную Москву и завоюют внимание шоу-бизнеса. А параллельно будут налаживать личную жизнь, а кто-то из них, возможно, станет мамой.

Режиссер: Константин Смирнов. В ролях: Ольга Картункова, Алевтина Тукан.

Доступно для просмотра уже с 28 апреля на телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Мандарины (Эксклюзив!)

Новый документальный фильм в линейке PREMIER.Doc расскажет о всенародно любимом фрукте - мандарине. Абхазские мандарины - неотъемлемая часть русской зимы и, конечно же, новогоднего праздника. Однако мало кто знает, как живут люди, которые выращивают оранжевые фрукты и каких трудов стоит доставить их россиянам. Фильм расскажет о торговцах мандаринами из Абхазии и о нелёгком пути любимых цитрусовых к новогоднему столу россиян.

Режиссер: Зака Абдрахманова.

Последняя охота (Коэксклюзив!)

Новый вестерн в соавторстве с Джейсоном Момоа. Действие происходит на Диком западе в начале двадцатого века. Молодой ковбой Уилли влюблён в девушку Карлотту, она отвечает ему взаимностью. Однако их совместной судьбе не суждено сложиться, ведь отец невесты против их отношений. Происходит конфликт, в результате которого отец Карлотты погибает. Влюблённым приходится бежать не только от полиции, но и от охотников за головами.

Режиссер: Кристиан Камарго. В ролях: Джейсон Момоа, Мартин Сенсмейер, Маинеи Киминака, Занят Маккларнон.

Винни Пух: Кровь и мед (Коэксклюзив!)

Вольное прочтение произведений А. А. Милна о всемирном любимце Винни Пухе в жанре хоррор. Начало истории осталось неизменным: в детстве Кристофер Робин знакомится с Винни, Пятачком и их друзьями. Подвох заключается в том, что Кристофер приносит им еду, за счёт которой друзья существуют, а по мере взросления мальчика посещения прекращаются. Винни Пух и его команда голодают и сходят с ума.

Режиссёр: Рис Фрейк-Уотерфилд. В ролях: Крейг Дэвид Доусетт, Крис Корделл, Николай Леон.

Охотники за привидениями

Новый сезон реалити-шоу об охотниках за паранормальными явлениями. Сотрудники агентства «Охотники за привидениями» каждый день сталкиваются с новыми случаями, где людям нужно помощь в борьбе с мистикой. В каждом доме специалисты находят новых призраков и легенды.

В ролях: Денис Гребенюк, Александр Ермаков, Константин Слинько.

Пробный переезд

Продолжение необычного трэвел-шоу о городах России. Харизматичные ведущие Анфиса Черных и Антон Зайцев отправляются в поездки по российским городам и пытаются узнать, какой же из них наиболее комфортный для жизни. Путешественники исследуют каждую мелочь и рассказывают, где снять лучшее жилье, устроиться на интересную работу, вкусно поужинать и многое другое.

В ролях: Анфиса Черных, Антон Зайцев.

Ольга – 5

Финал истории о легендарной Ольге. На плечи сильной и независимой настоящей русской женщины снова ложится непосильная ноша. Дочь Аня, которая уже сделала Ольгу бабушкой, сын Тимофей, тоже недавно создавший собственную семью, пьющий отец и нерадивая сестра подкидывают Ольге немало проблем. Однако вместе они, как всегда, с ними справятся.

Режиссер: Артем Лемперт, Павел Орешин. В ролях: Яна Троянова, Василий Кортуков, Алина Алексеева, Ксения Суркова.

Невский – 6

Продолжение захватывающего детектива о бравом полицейском Павле Семенове. Главный герой арестован судом и заключен под стражу после того, как застрелил пьяницу, угрожавшего людям игрушечным оружием. Ему грозит несколько лет лишения свободы, в то же время Павел оказывается единственным человеком, способным раскрыть преступную группу «Архитекторов».

Режиссер: Игорь Драка. В ролях: Антон Васильев, Дмитрий Паламарчук, Андрей Гульнев, Александр Саюталин.

Богатые тоже плачут

Ремейк популярного телехита 1970-х, который собирал у экранов миллионы зрителей по всему миру. Современная история расскажет о судьбе молодой женщины Марианы из бедной семьи, которая по воле судьбы спасает богатого магната пищевой промышленности Альберто Сальватьерра. В благодарность он приглашает Мариану в свой дом, где она знакомится с сыном богача – Луисом. Молодые люди влюбляются друг в друга, однако их чувствам придется пройти немало испытаний: неравное положение в обществе и статусе все еще имеет в мире важное значение.

Эта романтичная, наполненная интригами и страстью история понравится поклонникам турецкого сериала «Постучись в мою дверь» и расскажет в свежем и современном прочтении историю, полюбившуюся целому поколению россиян.

Режиссер: Луис Мансо, Карлос Перес.

Тюрьма 77 (Новинка библиотеки!)

Действие разворачивается в образцовой испанской тюрьме Карсель Модело в Барселоне в 1977 году. Молодой бухгалтер Мануэль Гомес заключён под стражу за хищение и ожидает суда, ему светит от 6 до 8 лет лишения свободы. Такое наказание совершенно несоразмерно деянию и причиненному ущербу, что побуждает молодого человека вместе с сокамерником присоединиться к движению за свободу.

Режиссер: Альберто Родригес. В ролях: Мигель Эрран, Хавьер Гутьеррес, Фернандо Техеро, Хесус Карроза.

Дикий мужчина (Новинка библиотеки!)

Обыкновенный менеджер среднего звена Мартин мечтает почувствовать себя настоящим мужчиной. Он уже перепробовал самые разные виды экстрима, но все зря. Его последняя надежда - начать жить как викинги, добывать себе пищу луком и стрелами и носить звериную шкуру. Жена в шоке, полиция не понимает, почему полоумный мужчина из каменного века разгуливает по городу, к самому герою прибивается молодой незаконопослушный Муса.

Режиссер: Томас Данесков. В ролях: Расмус Бьерг, Заки Юссеф, Бьорн Сундквист, Софи Гробель.

Моя девушка - кумихо (Новинка библиотеки!)

Молодой актер Чха Тхэ Ун неожиданно попадает в волшебную передрягу, он случайно освобождает от полувекового заклятья магическое существо - девятихвостую лисицу. Попавшая спустя долгое время в удивительный современный мир, она мечтает стать человеком. Для этого лисица должна найти смельчака, который решится взять на хранение ее жемчужину в течение ста дней. Несчастный Чха Тхэ Ун оказывается во власти загадочной девчонки и хочет поскорее от нее отделаться.

Режиссер: Пу Сон-чхоль. В ролях: Ли Су Гын, Ли Сын Ги, Но Мин У, Пак Су Чжин.

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