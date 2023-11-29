Весна в снежном ноябре или XLI Осенний Бал МГИМО

Существует мнение, что танец – один из самых коротких путей к счастью. В ритме благородного вальса, задорной кадрили или солнечной румбы легко почувствовать красоту настоящего и поверить в будущее. Именно такую атмосферу счастья, весны и надежды удалось сотворить организаторам XLI Осеннего Бала МГИМО, который состоялся 25 ноября в конференц-зале университета.

Со стороны кажется, что танец – искусство легкое и естественное, как дыхание. И только сами танцоры знают, сколько труда и терпения стоит за каждым изящным поворотом и уверенной осанкой. Знает об этом и неизменный распорядитель Бала - руководитель студии бального танца Культурного центра МГИМО Татьяна Николаевна Докукина. Благодаря ее таланту и профессионализму будущие и нынешние дипломаты, юристы и журналисты-международники блестяще освоили не только европейские, латиноамериканские, национальные, но и великолепные исторические бальные танцы. В этот вечер каждый гость мероприятия почувствовал себя частью большой, дружной и удивительно гармоничной семьи, где не просто уважают традиции, а бережно хранят их для будущих поколений. Покидая конференц-зал одного из ведущих ВУЗов России, хочется поблагодарить тех, кто превратил снежный вечер в солнечный праздник и надеяться на скорую встречу на Весеннем Балу МГИМО.

Почетными гостями XLI Осеннего Бала МГИМО стали: проректор МГИМО по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Игоревич Суровцев; Третий секретарь Генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Владимирович Андрианов; Заслуженный художник Российской Федерации Николай Иванович Уколов; Анастасия Игоревна Бахтина - основатель Школы Этикета Анастасии Бахтиной, а также редактор 1 категории Редакционно-издательского отдела МГИМО Надежда Константиновна Беляева.

Фото - Антон ВОРОНОВ, Мария ПЕТРЯЕВА