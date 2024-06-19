Идеи для большого города: продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Фабрика дизайна 3.0»

Дизайнеры со всей России предложат инновационные решения для десятков отечественных производителей на конкурсе «Фабрика дизайна 3.0», который проводится Агентством креативных индустрий совместно с Союзом Дизайнеров России. Участники разработают решения для легкой промышленности, сфер транспорта и медицинского оборудования, а также уделят внимание заданиям экспортно-ориентированных компаний.

Планируется, что свыше 300 участников разработают визуальные решения для более чем 60 производителей. Отечественные компании, которым требуется свежий взгляд на оформление проектов в сфере недвижимости, образования, производства техники, мебели, товаров повседневного спроса и другой продукции, сформулируют свои потребности в поиске новых дизайн-решений. По итогам отбора дизайнерам поставят технические задачи. Для их решения участники займутся разработкой проектов.

В финале производители получат готовые к реализации проекты, способные стимулировать развитие их бизнеса и привлечь еще больше клиентов за счет новых интересных решений, а дизайнеры — возможность заявить о себе и подписать контракты с крупнейшими отечественными компаниями. Также благодаря конкурсу частично решается проблема импортозамещения — создается функциональная продукция, не уступающую по качеству зарубежным производителям.

«Сегодня мы можем смело говорить о том, что сфера дизайна в Москве и в целом в России за последние годы серьезно продвинулась вперед. На сегодняшний день в индустрии дизайна Москвы работает 5000 организаций. С 2019 года этот показатель вырос на 65%, тогда он составлял 3000. Эти компании занимаются дизайном одежды, промышленным, предметным, интерьерным, коммуникационным и другими видами дизайна», — отметила генеральный директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

«Проект открывает новые возможности для производителей. Промышленные компании, которым нужны свежие дизайн-решения для девелопмента, производства товаров домашнего и бытового использования, инклюзивной, экологичной и другой продукции, предлагают свои задачи и в итоге получают проекты, разработанные профессиональными дизайн-командами при поддержке ведущих дизайнеров России», — отметил президент Союза Дизайнеров России Виталий Ставицкий.

В этом году «Фабрика дизайна» проходит в три потока. Участники будут работать в командах под руководством известных лидеров индустрии, которые по завершении конкурса также оценят результаты. Это президент Союза Дизайнеров России, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Виталий Ставицкий, основатель компании «Смирнов Дизайн», директор Центра исследований и инновационных разработок РГХПУ им С.Г. Строганова Сергей Смирнов, управляющий партнер брендингового агентства Depot, президент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР) Анна Луканина, арт-директор студии Артемия Лебедева Сергей Кулинкович, основатель, генеральный конструктор Karfidov Lab Алексей Карфидов и другие известные представители индустрии.

Участники конкурса используют в своих работах последние тенденции промышленного дизайна, создавая актуальные и инновационные продукты. Среди проектов прошлых двух лет — минималистичные светильники, мебель лаконичной формы, дизайнерская посуда, одежда и обувь, косметика, многофункциональное медицинское оборудование, средства для передвижения маломобильных людей, электрические машины безопасности, эргономичные интерьеры, музыкальные инструменты, мобильные устройства видеонаблюдения, освещения и даже спасательные и туристические суда. Дизайнеры предлагают свежие идеи для высокотехнологичного производства, промышленности, сферы здравоохранения.

Индустрия дизайна стремительно растет. Только за последние пять лет оборот столичных организаций в этой сфере увеличился на 64%, а количество их сотрудников достигло 38 000. Такому росту способствует в том числе профильная программа «Фабрика дизайна». За два года в рамках проекта около 1000 участников из 70 регионов России предложили решения для 266 промышленных предприятий. По итогам заключили около 100 соглашений о сотрудничество в производстве новых видов продукции — от космических спутников до медицинского оборудования.

Фото – пресс-служба