Cилье Ульстайн «Шепот питона». Остросюжетный триллер о семейных тайнах вышел в издательстве «Эксмо»

«Мне нужно сбежать. Нужно закопать тело, труп, смерть — и сбежать. Начать все заново. Я уже меняла свою жизнь. И сделаю это еще раз. Начну с чистого листа. Стану белой и чистой, такой, кто совершает только хорошие поступки. Разве я не смогу?».

В издательстве «Эксмо» в серии «Крафтовый детектив из Скандинавии. Только звезды» вышел роман Cилье Ульстайн «Шепот питона». Книга стала национальным бестселлером в Норвегии и была издана в 12 странах. Это блистательный остросюжетный триллер, который особенно понравится поклонникам произведений ​Гиллиан Флинн, Ю Несбё, Кейт Аткинсон и Таны Френч.

У Лив множество тайн. Она живет в живописном городе Олесунне, расположенном на берегу фьорда в западной Норвегии. Однажды ночью, в предрассветных сумерках, после большой вечеринки Лив смотрит телевизор в своей подвальной квартире, которую она делит с двумя друзьями. Показывают австралийское шоу о природе, и она видит питона. Лив становится одержимой идеей купить змею в качестве домашнего животного. Неро, детеныш бирманского питона, становится еще одним соседом по квартире. Сблизившись с питомцем, Лив чувствует себя защищенной, словно заботливая мать. Ее охватывает странное желание, которое удивляет и одновременно пугает.

Через тридцать лет в соседнем маленьком городке Кристиансунн происходит страшное. Мариам Линд отправляется в магазин вместе со своей 11-летней дочерью Ибен. Девочка злит мать — уж слишком часто просит купить журнал. Мариам бросает дочь в магазине и стремительно уходит. Она думает, что Ибен самостоятельно вернется домой — идти недалеко, и отправляется в длительную поездку на машине. Вернувшись домой вечером, она встречает мужа, который без понятия, где Ибен. Девочка так и не вернулась, исчезла.

Расследовать пропажу ребенка поручают детективу Руе Ульсвику, которому недавно исполнилось пятьдесят пять, и он новичок в полицейском управлении Кристиансунна. Когда Руе допрашивает Мариам, он сразу же подозревает ее в произошедшем с дочерью. Однако ему стоит быть внимательнее, как тогда, когда он служил в Олесунне. Каждый из свидетелей этого запутанного дела совсем не тот, кем он кажется.

«Шепот питона» — захватывающая история о семейных тайнах, перерождении и наследования травм. Это блестящее исследование человеческого хладнокровия, а также жажды исправить испорченные жизни и исцелить травмированные семьи.

Cилье Ульстайн — норвежская писательница, ее дебютный роман «Шепот питона» стал бестселлером. Силье получила степень магистра по литературе в Университете Осло, изучала творческое письмо в Бергенской писательской академии. Живет в Осло.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.