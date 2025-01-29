Выставка «Лабораторные часы» открылась в галерее PENLAB

Галерея PENNLAB представляет групповой выставочный проект «Лабораторные часы». Выставка продолжает направление, задачи которого – представить современных авторов, показать развитие языка и экспериментальных методов фотографии. Такие проекты подсвечивают проблемы фотографического медиума и взаимоотношений фотографии с современным искусством.

На выставке «Лабораторные часы» представлены работы современных художников, вдохновленных процессом творчества как научным экспериментом. Художники, подобно алхимикам, исследуют взаимодействие физических и химических процессов, перенося их в художественное пространство. Фотографии, созданные с использованием лабораторных техник, демонстрируют неожиданные визуальные эффекты: от игры света и тени до сложных химических реакций, запечатленных на снимках. Каждая работа становится результатом тонкого баланса между техническим мастерством и творческой интуицией, раскрывая зрителю магию превращения обыденного в уникальное.

Экспозиция предлагает взглянуть на искусство как на лабораторию, где время становится главным ресурсом. Художники экспериментируют с материалами, техниками и формами, создавая произведения, которые сочетают в себе научную точность и художественную свободу. Зрители увидят не только готовые работы, но и процесс их создания — от первых эскизов до финального воплощения. Выставка подчеркивает важность технического мастерства и вдохновения, напоминая, что искусство, как и наука, требует времени, терпения и смелости для открытий.

Проект объединяет работы пяти авторов, исследующих невидимые аспекты окружающего мира через призму природы, памяти и человеческого взаимодействия. Лидия Ильчук обращается к лишайникам как символу выносливости и трансформации, используя ч/б фотопечать и живопись. Надя Колдаева исследует бытовую мобильную фотографию как ландшафт коллективной цифровой памяти. Катя Косова размышляет о романтизации и абсурдизации пространства, используя гумбихроматную печать. Вера Лапонкина создает метафоры тревожного состояния через образы пляжа. Лена Соловьева фокусируется на взаимодействии человека с природой и строительными процессами, поднимая вопросы экологии и потребления.