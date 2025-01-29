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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМоскваВыставка «Лабораторные часы» открылась в галерее PENLAB

Выставка «Лабораторные часы» открылась в галерее PENLAB

editor
By editor
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Катя Косова. Петербург
Катя Косова. Петербург

Галерея PENNLAB представляет групповой выставочный проект «Лабораторные часы». Выставка продолжает направление, задачи которого – представить современных авторов, показать развитие языка и экспериментальных методов фотографии. Такие проекты подсвечивают проблемы фотографического медиума и взаимоотношений фотографии с современным искусством.

На выставке «Лабораторные часы» представлены работы современных художников, вдохновленных процессом творчества как научным экспериментом. Художники, подобно алхимикам, исследуют взаимодействие физических и химических процессов, перенося их в художественное пространство. Фотографии, созданные с использованием лабораторных техник, демонстрируют неожиданные визуальные эффекты: от игры света и тени до сложных химических реакций, запечатленных на снимках. Каждая работа становится результатом тонкого баланса между техническим мастерством и творческой интуицией, раскрывая зрителю магию превращения обыденного в уникальное.

Экспозиция предлагает взглянуть на искусство как на лабораторию, где время становится главным ресурсом. Художники экспериментируют с материалами, техниками и формами, создавая произведения, которые сочетают в себе научную точность и художественную свободу. Зрители увидят не только готовые работы, но и процесс их создания — от первых эскизов до финального воплощения. Выставка подчеркивает важность технического мастерства и вдохновения, напоминая, что искусство, как и наука, требует времени, терпения и смелости для открытий.

Проект объединяет работы пяти авторов, исследующих невидимые аспекты окружающего мира через призму природы, памяти и человеческого взаимодействия. Лидия Ильчук обращается к лишайникам как символу выносливости и трансформации, используя ч/б фотопечать и живопись. Надя Колдаева исследует бытовую мобильную фотографию как ландшафт коллективной цифровой памяти. Катя Косова размышляет о романтизации и абсурдизации пространства, используя гумбихроматную печать. Вера Лапонкина создает метафоры тревожного состояния через образы пляжа. Лена Соловьева фокусируется на взаимодействии человека с природой и строительными процессами, поднимая вопросы экологии и потребления.

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