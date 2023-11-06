Популярная звезда соцсетей и исполнительница Аня Pokrov выпустила новый хит, ну или короткий гайд о том, как выйти замуж. «Да Да» – смелый музыкальный эксперимент, в котором свойственные House и Jungle музыке синтезаторы упакованы в ритмические рамки UK Garage.

Это песня влюбленной девушки, которая хочет поскорее выйти замуж за того единственного: «Ведь я больше не могу ждать, хочешь я скажу все сама? Кольцо на пальчик – Да да да да да».

Еще до официального релиза Аня активно прогревала аудиторию совместными роликами под звук со своим молодым человеком – Артуром Бабичем. И многие поклонники не могли не отметить, что песня, кажется, является прямым намеком на дальнейшие действия. Мимо заразительного звука не смогли пройти и многие звезды и друзья блогера – ко дню релиза под короткий звук в соцсетях было снято более 100 000 клипов.

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