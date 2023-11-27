Выставка «Дальний край» посвящена теме взаимного культурного влияния России и Кавказа. Этот уникальный выставочный проект представляет творчество родственно связанных творческих династий. На выставке экспонируется более сорока произведений, выполненных в разных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморты с национальными мотивами, этюды и пейзажи, созданные во время путешествий и стажировок.

Отправной точкой в работе нескольких поколений династий художников стала постепенно сложившаяся общая профессиональная школа. Гаджи Камбулатов, Евгений Дрофин, Мурад Камбулатов, Мухтар Камбулатов, Александра Дрофина и Евгений Камбулатов находятся в постоянном творческом поиске, изменяют свою манеру в зависимости от темы и задач произведения, работают в соавторстве. Посетители могут насладиться психологическими портретами, которые показывают жизнь людей глазами нескольких поколений.

Дополняют выставку потрясающие пейзажи и графические работы, очаровывающие своей разнообразностью уголки России.

Экспозиция позволяет увидеть мир пластических образов и своеобразие почерка каждого из представителей семьи Камбулатовых. Творчество Мурада Камбулатова представлено эскизами и фотографиями его монументальных и дизайнерских работ — мозаик и витражей, спроектированных и оформленных интерьеров. Самый молодой представитель династии ‒ Евгений Камбулатов представил рисунки и гравюры, оригинальные по художественному языку, наделенные глубоким философским смыслом.

Выставка предоставляет возможность увидеть и оценить не только преемственность и передачу художественных традиций в работах, но и обширные знания и мастерство, полученные в Суриковской школе.