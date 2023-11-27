Илья Дубинский провел дискуссию на EdCrunch

Илья Дубинский, директор CUSTIS по образовательным продуктам и технологиям, выступил модератором дискуссии «Индивидуализированное обучение: проактивность и самореализация студентов» на Юбилейной конференции EdCrunch в Казахстане.

Дискуссии о проблемах индивидуализации в высшей школе возникают, когда речь заходит о больших университетах или громадных корпорациях, которым нужно переучивать или доучивать десятки тысяч человек. Это вопросы о том, как можно организовать логистику и логику индивидуализированного обучения в организациях, которые занимаются массовым обучением, чем помочь.

В обсуждении приняли участие:

Виола Ларионова, заместитель директора по проектам развития УрФУ;

Улыкбек Мухитден, исполнительный директор Platonus;

Андрей Комиссаров, методолог образования, педагогический дизайнер, специалист по работе с данными в образовании Университета-2035;

Камилла Роллан, ведущий эксперт по инклюзивному образованию университета Suleyman Demirel.

- Понятно, что то, что можно сделать руками на группу из 50 человек, на группу из 1000 человек ты руками не сделаешь, - отметил Дубинский. - Есть еще второй вопрос - как индивидуализация помогает научить человека тому, чему вы хотите научить. И чему вы, собственно, хотите научить. Если в академической парадигме не существует преподавателя вообще, он обязательно или преподаватель матана, или преподаватель истории партии, то в случае соцэффективности это может быть преподаватель, который структурирует образовательное пространство таким образом, чтобы студент в процессе прохождения этого пространства получил какой-то опыт и в результате изменил свое поведение.

Заместитель директора по проектам развития УрФУ Виола Ларионова рассказала о внедрении ИОТ в университете: «Теперь в центре стоит студент и он субъект обучения. Он, совместно с преподавателями во время изучения дисциплины, с внешними экспертами во время проектной деятельности, с тьюторами в процессе выбора выбирает свою траекторию, задает себе какой-то путь. И движется, причем у каждого свой бэкграунд, у каждого свои предыдущие знания и навыки, определенный их уровень. И они движутся вместе с тьютором, вместе с преподавателем, с внешним экспертом. Приняв эту парадигму и поняв, что мы сейчас не сможем активного человека воспитать, не внедрив индивидуализированные образовательные траектории, нам пришлось создать реальный выбор для студентов. Мы медленно шли по этому пути, но сейчас у нас шесть институтов, 54 образовательные программы, и 7 тысяч студентов в ИОТах. И мы видим, как меняются студенты».

Улыкбек Мухитден, исполнительный директор Platonus, рассказал о продуктах для университетов: «На текущий момент мы имеем очень много платформ для автоматизации бизнес-процессов, таких, как Platonus College, для автоматизации бизнес-процессов в колледжах, Platonus Medical, для автоматизации бизнес-процессов в медицинских университетах, прокторинговая система Aero, и продукт Platonus-6.0, который мы запустили в текущем году для наших университетов. С обновленным дизайном, а также со многими возможностями, в первую очередь, для студентов. И продукт Platonus Academy, запустили платформу именно для онлайн-обучения».

Андрей Комиссаров, методолог образования, педагогический дизайнер, специалист по работе с данными в образовании Университета-2035, считает: «Очень важно, чтобы тьюторы работали не только с содержанием образования, но и с тем, что делает человека человеком, то есть с тем, как он проявляет эмоцию, с тем, как он ошибается, с тем, как он взаимодействует, коммуницирует, и с тем, что ему дорого и ценно. На мой взгляд, индивидуализация сейчас, благодаря, в том числе, искусственному интеллекту, и машинному обучению, идет в возвращение к человечности».

Камилла Роллан, ведущий эксперт по инклюзивному образованию университета Suleyman Demirel: «Сейчас я работаю в SDU университете, как специалист по инклюзивному образованию. Моя задача – это создавать систему индивидуализированной поддержки, чтобы при стандартном подходе к обучению, которая в нашем вузе есть, у нас есть стандартные программы, образовательные тесты, студент мог безбарьерно обучаться. Инклюзивное образование и индивидуализация в рамках инклюзивного образования является необходимой мерой, ответом на вызовы нашего будущего. Будущего с многообразными студентами».

Илья Дубинский в завершение отметил: «Индивидуализация, по-видимому, все-таки это будущее. И вы увидели здесь четыре рассказа про четыре абсолютно разные темы, которые относятся к индивидуализации, – и методическое, педагогическое, и, собственно, инфраструктурное, и применение искусственного интеллекта, и то, зачем это нужно, на самом деле, достаточно экзотическая, но, тем не менее, очень важная тема для нас».