Илья Дубинский провел дискуссию на EdCrunch

Илья Дубинский, директор CUSTIS по образовательным продуктам и технологиям, выступил модератором дискуссии «Индивидуализированное обучение: проактивность и самореализация студентов» на Юбилейной конференции EdCrunch в Казахстане.
Дискуссии о проблемах индивидуализации в высшей школе возникают, когда речь заходит о больших университетах или громадных корпорациях, которым нужно переучивать или доучивать десятки тысяч человек. Это вопросы о том, как можно организовать логистику и логику индивидуализированного обучения в организациях, которые занимаются массовым обучением, чем помочь.
В обсуждении приняли участие:
- Виола Ларионова, заместитель директора по проектам развития УрФУ;
- Улыкбек Мухитден, исполнительный директор Platonus;
- Андрей Комиссаров, методолог образования, педагогический дизайнер, специалист по работе с данными в образовании Университета-2035;
- Камилла Роллан, ведущий эксперт по инклюзивному образованию университета Suleyman Demirel.
- Понятно, что то, что можно сделать руками на группу из 50 человек, на группу из 1000 человек ты руками не сделаешь, - отметил Дубинский. - Есть еще второй вопрос - как индивидуализация помогает научить человека тому, чему вы хотите научить. И чему вы, собственно, хотите научить. Если в академической парадигме не существует преподавателя вообще, он обязательно или преподаватель матана, или преподаватель истории партии, то в случае соцэффективности это может быть преподаватель, который структурирует образовательное пространство таким образом, чтобы студент в процессе прохождения этого пространства получил какой-то опыт и в результате изменил свое поведение.
Заместитель директора по проектам развития УрФУ Виола Ларионова рассказала о внедрении ИОТ в университете: «Теперь в центре стоит студент и он субъект обучения. Он, совместно с преподавателями во время изучения дисциплины, с внешними экспертами во время проектной деятельности, с тьюторами в процессе выбора выбирает свою траекторию, задает себе какой-то путь. И движется, причем у каждого свой бэкграунд, у каждого свои предыдущие знания и навыки, определенный их уровень. И они движутся вместе с тьютором, вместе с преподавателем, с внешним экспертом. Приняв эту парадигму и поняв, что мы сейчас не сможем активного человека воспитать, не внедрив индивидуализированные образовательные траектории, нам пришлось создать реальный выбор для студентов. Мы медленно шли по этому пути, но сейчас у нас шесть институтов, 54 образовательные программы, и 7 тысяч студентов в ИОТах. И мы видим, как меняются студенты».
Улыкбек Мухитден, исполнительный директор Platonus, рассказал о продуктах для университетов: «На текущий момент мы имеем очень много платформ для автоматизации бизнес-процессов, таких, как Platonus College, для автоматизации бизнес-процессов в колледжах, Platonus Medical, для автоматизации бизнес-процессов в медицинских университетах, прокторинговая система Aero, и продукт Platonus-6.0, который мы запустили в текущем году для наших университетов. С обновленным дизайном, а также со многими возможностями, в первую очередь, для студентов. И продукт Platonus Academy, запустили платформу именно для онлайн-обучения».
Андрей Комиссаров, методолог образования, педагогический дизайнер, специалист по работе с данными в образовании Университета-2035, считает: «Очень важно, чтобы тьюторы работали не только с содержанием образования, но и с тем, что делает человека человеком, то есть с тем, как он проявляет эмоцию, с тем, как он ошибается, с тем, как он взаимодействует, коммуницирует, и с тем, что ему дорого и ценно. На мой взгляд, индивидуализация сейчас, благодаря, в том числе, искусственному интеллекту, и машинному обучению, идет в возвращение к человечности».
Камилла Роллан, ведущий эксперт по инклюзивному образованию университета Suleyman Demirel: «Сейчас я работаю в SDU университете, как специалист по инклюзивному образованию. Моя задача – это создавать систему индивидуализированной поддержки, чтобы при стандартном подходе к обучению, которая в нашем вузе есть, у нас есть стандартные программы, образовательные тесты, студент мог безбарьерно обучаться. Инклюзивное образование и индивидуализация в рамках инклюзивного образования является необходимой мерой, ответом на вызовы нашего будущего. Будущего с многообразными студентами».
Илья Дубинский в завершение отметил: «Индивидуализация, по-видимому, все-таки это будущее. И вы увидели здесь четыре рассказа про четыре абсолютно разные темы, которые относятся к индивидуализации, – и методическое, педагогическое, и, собственно, инфраструктурное, и применение искусственного интеллекта, и то, зачем это нужно, на самом деле, достаточно экзотическая, но, тем не менее, очень важная тема для нас».
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.