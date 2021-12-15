Даниил Крамер выступит на медиаплатформе радио «Орфей»

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Радио «Орфей» завершает юбилейный концертный цикл «Классика без купюр»: 17 декабря на платформе video.orpheus.ru состоится прямая трансляция концерта Даниила Крамера «И классика, и джаз!», а 24 декабря зрителей ждёт новогодняя программа флейтиста Николая Попова.

даниил крамер

Пианист, композитор, аранжировщик, педагог, телеведущий, общественный деятель – вся многогранная деятельность Даниила Крамера посвящена исключительно джазу и его популяризации. Для поклонников же знаменитого джазмена каждая встреча с ним не только музыкальный праздник, но и сюрприз. Музыкант предпочитает никогда не анонсировать заранее свою концертную программу, оставляя себе и свободу выбора, и свободу для импровизации.

Фортепианный концерт Даниила Крамера можно будет смотреть как онлайн, не выходя из дома, а можно приехать в зал «Оркестрион» и стать непосредственным участником съёмки программы.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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