Данила Владыко и Анастасия Гамалей-Воскресенская выступят в Московской консерватории

24 сентября в Малом зале в рамках традиционного сентябрьского фестиваля «Творческая молодёжь Московской консерватории» выступят лауреаты международных конкурсов Данила Владыко (виолончель) и Анастасия Гамалей-Воскресенская (фортепиано). Молодой виолончелист – выпускник Центральной музыкальной школы при МГК (класс Марии Журавлевой), в настоящее время – студент консерватории (класс Народного артиста России Александра Князева). Данила Владыко – обладатель Гран-при XVIII Международного конкурса ЦМШ – АИИ (Москва, 2022), один из ярких музыкантов своего поколения.

Анастасия Гамалей-Воскресенская – молодой педагог Московской консерватории, лауреат международных конкурсов в Германии, в Италии и во Франции. Дуэт солистов исполнит мировые шедевры камерного искусства: «Весеннюю» сонату Бетховена (версия для виолончели и фортепиано), сонату Брамса фа мажор, соч. 99 и знаменитую скрипичную сонату Франка в транскрипции для виолончели и фортепиано.

Начало в 19:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.