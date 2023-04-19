«Даже если рухнет мой мир»: BUDNI выпустили новый трек

Очень важно иногда осознать, что даже если мир рухнет, тот самый человек будет рядом. BUDNI дропнули лиричный трек «Даже если». Конечно, может показаться, что трек про безоговорочную и чистую любовь. Так и есть, но, увы, она такая не с двух сторон. Бывает, что внутри тебя пылает огонь любви, но партнер холодный словно лед. Парни поют о том, что даже это не преграда перед чувствами.

«Даже если все против нас, ты забудешь меня, я буду рядом с тобой».

Если говорить о музыке, то трек сделан по золотым канонам поп-рока. Тут тебе и гитара, и барабаны, и все это переплетается с мелодичным вокалом. Качественная работа, которая определено точно залетит на повтор в твоем плейлисте.

Трек уже доступен для прослушивания на всех площадках.

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