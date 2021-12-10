«Смешарики» выпустили музыкальный альбом с каверами рок-музыкантов

10, 17 и 24 декабря создатели анимационного сериала «Смешарики» от ГК «Рики» порадуют своих поклонников выходом трех частей уникального альбома «СмешКаверФест», в котором прозвучат давно полюбившиеся композиции в исполнении групп «Мумий Тролль», «Несчастный случай», «Ногу Свело!», ФРУКТЫ, «Кирпичи» и мн.др. В пластинку также войдут сольные исполнения популярных музыкантов: Светланы Сургановой, Николая Гусева (АВИА, НОМ, Странные Игры), а также бессменных композиторов проекта «Смешарики» – Марины Ланда и Сергея Васильева и других исполнителей. Альбом представлен на всех цифровых платформах.

Обложку для альбома создал Джангир Сулейманов, режиссёр анимационного сериала «Смешарики».

«Мы с огромным удовольствием приняли участие в СмешКаверФесте. Я и подумать не мог, что когда-нибудь мне выпадет такая радость и такая честь одновременно. Песни «Смешариков» я и мои дети знают наизусть. Мне кажется, что с появлением этого сериала произошло возрождение детской песни в России. В течение лет 20, а может и больше, ничего хорошего для детишек не сочинялось. И только когда запели «Смешарики», появились песни, которые сравнились с «Бременскими музыкантами», и потеснили их, так сказать, с Олимпа. Вернее, на этом олимпе всем хватало места. Я был очень обрадован этой возможностью, тем более, что нам досталась одна из самых знаменитых и запоминающихся песен – «Марафонец»!, – отметил Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай».

«С первого дня появления сериала и с выхода песни «От винта!» мы воспринимали «Смешариков» как рок-проект. Драйвовый, смелый и очень искренний! И вот, спустя 18 лет, наша мечта осуществилась, и ее подхватили звёзды рока. И не просто подхватили, а ещё и сделали свои каверы – талантливые и, порой, совершенно неожиданные. Для нас – авторов – это настоящий подарок. Альбом получился настоящим рок-фестивалем. Слушайте и кайфуйте!», – прокомментировали Марина Ланда и Сергей Васильев, композиторы, авторы музыки и песен к мультсериалу и полнометражным проектам «Смешарики».

В этом году, в честь своего 18-летия анимационный проект «Смешарики» провел масштабный музыкальный конкурс «СМЕШкавер». Шесть лучших каверов, отобранных жюри, выйдут 31 декабря 2021 г. в бонусной части альбома «СмешКаверФест».

Также в декабре создатели проекта «Смешарики» переиздали три своих альбома – «От Винта!», «Обормот» и музыка из полнометражного фильма «Смешарики. Начало».

Список композиций, вошедших в альбом «СмешКаверФест»:

10 декабря (первая часть альбома)

Мумий Тролль — От винта!;

ФРУКТЫ — Вести-бу-би-лю-би-бу;

Мариам Мерабова — Засыпает первый снег;

Kin Chi Kat — Fashion Passion;

Дмитрий Максимачёв — Новая жизнь;

Кирпичи — Обормот;

Валерий Степанов — Круглая песня.

17 декабря (вторая часть альбома)

Несчастный Случай — Марафонец;

Ногу Свело! — Куда уходит старый год?;

Светлана Бень (Серебряная свадьба) — Право на одиночество;

Николай Гусев (АВИА, НОМ, Странные игры) — Мы не смеемся;

Олег Белов — Мнём мы мнём;

СмешBand — Осень (бонус трек).

24 декабря (третья часть альбома)

Александр Пушной — От винта!;

Billy’s Band — Новогодняя Колыбельная;

The Beary Brothers: Псой Короленко, Илья Шнейвейс, Зисл Слепович, Дина Слепович — Песенка Совы;

Светлана Сурганова — Ниточка;

Optimystica Orchestra — Так-тик-так;

СмешBand — Белым на белом.

Ссылка на альбом: https://smeshariki.lnk.to/smeshcoverfestpartone

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