День написания писем Деду Морозу на ВДНХ

4 декабря на ВДНХ отметят День написания писем Деду Морозу. Отправить открытки зимнему волшебнику можно как с самого большого катка Москвы, так и через специальные ящики на территории Выставки. Также запланированы тематические экскурсии и мастер-классы. Участие в активностях бесплатное, вход на каток и на «Городскую ферму» по билетам.

4 декабря с 17:00 до 21:00 для посетителей катка ВДНХ проведут акцию обмена поздравительными открытками. Около четырех павильонов будет стоять по два аниматора в костюмах Снегурочки, зайца и снеговика, которые будут раздавать открытки и помогать написать пожелания. Участие в активностях бесплатное, билеты на каток можно приобрести онлайн на сайте ВДНХ.

Также отправить свои послания все желающие могут, воспользовавшись специальными ящиками для корреспонденции Деду Морозу, расположенными в разных частях Выставки.

Например, в холле «Союзмультпарка» на ВДНХ работает официальное почтовое представительство Деда Мороза. В арке Главного входа и на мануфактуре «Дымов Керамика» также есть ящики для отправки посланий. До 15 января раз в неделю корреспонденцию будут доставлять в Московскую усадьбу Деда Мороза, расположенную в государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино».

В 16:00 и 18:00 в Центре «Слово» стартуют тематические экскурсии с элементами мастер-класса. Участникам не только расскажут об истории бумажных писем, но и будет предоставлена возможность, используя приемы каллиграфии, написать свое послание Деду Морозу в преддверии Нового года. Участие бесплатное, по регистрации.

Центр «Слово» работает в режиме COVID Free. Выставочные площадки смогут посетить гости, у которых имеется действующий на дату посещения QR-код, необходимый для предъявления на входе вместе с документом, удостоверяющим личность (для лиц старше 18 лет), и дети до 14 лет в сопровождении взрослых, имеющих QR-код. Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут посещать музей без QR-кода и без сопровождения.

«Городская ферма» приглашает в гости всех желающих на «Зимнюю сказку». Помимо квестов «Зимние заботы» и экскурсий посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по написанию писем Деду Морозу. Они стартуют каждые полчаса с 11:00 до 18:00. Участие бесплатное, вход на «Городскую ферму» по билетам.

В 19:30 в профиле «Инстаграма» «Союзмультпарка» на ВДНХ начнется прямой эфир с Дедом Морозом. Из Великого Устюга дедушка специально выйдет на связь, чтобы ответить на вопросы детишек и взрослых, рассказать о своих делах и планах, а также даст советы, как правильно загадывать желания.

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