Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет выставку «Адаптанты»

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Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет выставку «Адаптанты» — проект о выживании и о выживших в новом мире.

Идея выставки вдохновлена спекулятивной фантастикой Джеймса Блиша, писавшего о модифицированных людях – адаптантах – появившихся в невозможных условиях и ставших единственными способными выжить существами.

В условиях переживаемых человечеством катастроф участники выставки задают вопросы: Куда мы движемся? К антиутопическому будущему обезличенного большинства, несвободы и регламентации любых движений – индивидуальных и социальных? Выживем ли? Кем станем?

На выставке будут представлены работы более 30 художников.

Выставка работает с 15 июня по 10 июля 2022 года.

Алексей Рябов. Не успели. Компьютерная 3д-графика, бумага, цифровая печать

Наталья Ершова. Из серии «Пятая четверть». Фото

Юлия Якубович. YY Rouge 999. Холст, пластик, огонь, акрил, 2021, 90х120 см, овал

Наталья Ершова. Из серии «Пятая четверть». Фото

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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