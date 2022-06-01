Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет выставку «Адаптанты» — проект о выживании и о выживших в новом мире.

Идея выставки вдохновлена спекулятивной фантастикой Джеймса Блиша, писавшего о модифицированных людях – адаптантах – появившихся в невозможных условиях и ставших единственными способными выжить существами.

В условиях переживаемых человечеством катастроф участники выставки задают вопросы: Куда мы движемся? К антиутопическому будущему обезличенного большинства, несвободы и регламентации любых движений – индивидуальных и социальных? Выживем ли? Кем станем?

На выставке будут представлены работы более 30 художников.

Выставка работает с 15 июня по 10 июля 2022 года.

Алексей Рябов. Не успели. Компьютерная 3д-графика, бумага, цифровая печать

Наталья Ершова. Из серии «Пятая четверть». Фото

Юлия Якубович. YY Rouge 999. Холст, пластик, огонь, акрил, 2021, 90х120 см, овал

Наталья Ершова. Из серии «Пятая четверть». Фото

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.