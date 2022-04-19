День рождения архитектора Константина Топуридзе отметят на ВДНХ

20 апреля 2022 года исполняется 117 лет со дня рождения Константина Топуридзе — одного из ведущих архитекторов Выставки, работавшего над созданием знаменитых фонтанов «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос». В этот день в 10.30 и в 18.00 гиды ВДНХ проведут бесплатные экскурсии по территории Выставки, посвященные архитектору и его творениям.

Маршрут пеших прогулок стартует от арки Главного входа, пройдет по Центральной аллее до одного из Каменских прудов. Во время экскурсий гиды расскажут об архитекторе и трех главных фонтанах ВДНХ: «Дружбе народов», «Каменном цветке» и «Золотом колосе».

Советский архитектор Константин Топуридзе родился 20 апреля 1905 года. Фонтаны, построенные по его проектам к открытию ВСХВ в 1954 году, до сих пор остаются символами не только ВДНХ, но и всей Москвы.

Фонтан «Дружба народов» расположен на Центральной аллее рядом с павильоном №1. В центре композиции — сноп, вокруг которого, как в хороводе, размещены скульптуры 16 девушек в национальных костюмах. Они символизируют 16 союзных республик, входившие на тот момент в состав СССР.

Самый большой фонтан Выставки «Каменный цветок» был создан по мотивам сборника уральских сказов Павла Бажова. На вершине центральной скульптурной композиции расположен бутон раскрывающегося каменного цветка. Его лепестки украшают рисунки, выполненные из смальты самых различных оттенков и золотистой кантарели.

Фонтан «Золотой колос» — третий по величине исторический фонтан ВДНХ. Он расположен в центре Каменского пруда №3 Ландшафтного парка Выставки. Фонтан возвышается на плоском основании, у его подножия размещены три рога изобилия с овощами и фруктами.

После комплексной научной реставрации фонтанам был возвращен исторический облик.

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