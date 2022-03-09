ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА

9 марта 2022 года свой день рождения отмечает талантливый поэт, член Союза писателей России, многократный победитель престижных эстрадных фестивалей и музыкальных конкурсов, автор более 300 песен и человек широкой души — Михаил Гуцериев!

Песни на стихи Михаила Гуцериева уже многие годы исполняют известные артисты отечественной эстрады. Только за 2021-2022 года были выпущены песни для таких исполнителей, как: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Валерия, Зара, Николай Басков, Любовь Успенская, Григорий Лепс, Хор Турецкого, Таисия Повалий и многих других. Михаил Сафарбекович также активно сотрудничает с известными композиторами: Игорем Крутым, Викторией Кохана, Виктором Дробышем, Сергеем Ревтовым, Игорем Зубковым, Кимом Брейтбургом, и другими.

Необычайная стихотворная пластика, чувственная глубина и настоящий творческий талант позволяют Михаилу Гуцериеву вносить значительный вклад в современную музыкальную индустрию и не переставать удивлять слушателей новыми решениями и успешными медиапроектами.

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