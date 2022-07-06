День семьи, любви и верности: Концерты, кинопоказы и экскурсии в столице

Столичные библиотеки, культурные центры, музеи, парки и сеть городских кинотеатров «Москино» подготовили праздничные программы, посвященные Дню семьи, любви и верности. Они проведут более 110 мероприятий, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Культурные площадки приглашают москвичей и туристов присоединиться к экскурсиям, лекциям, кинопоказам, побывать на выставках и поучаствовать в викторинах. Всего запланировано больше 110 мероприятий. Основная их часть пройдет непосредственно в День семьи, любви и верности — 8 июля, а остальные можно будет посетить до конца месяца», — рассказала Наталья Сергунина.

В саду «Эрмитаж» 8 июля состоится праздничный концерт. Перед гостями выступят вокальные и инструментальные ансамбли, лауреаты российских и международных конкурсов, фольклорные коллективы. А 13 июля там пройдет «Ромашковый бал» — еще одно мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Посетителей ждут конкурсы с призами, мастер-классы по танцам и флористике.

Дом культуры «Стимул» и театральная студия «Ультрамарин» 8 июля приглашают на тематический вечер. Со сцены прозвучат поздравления и интересные факты об истории праздника, приуроченного ко Дню памяти Петра и Февронии — святых покровителей семьи и брака. Профессиональные актеры покажут мини-спектакль по произведениям античной литературы, под музыку известных композиторов прочтут стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Уильяма Шекспира и других авторов.

В Государственном музее-заповеднике «Царицыно» 9 июля состоится летний семейный фестиваль. Гостей ждут концерты популярных артистов и различные мастер-классы для детей и взрослых. В усадьбе «Кусково» 10 июля выступит ансамбль «Рось». В его исполнении прозвучат старинные песни, привезенные музыкантами из различных этнографических экспедиций. Еще там пройдут занятия по созданию анимации и так называемому семейному чтению в традициях XIX века, когда было принято читать друг другу книги вслух и обмениваться мнениями о прочитанном.

Похожие программы с семейными фестивалями, выступлениями артистов и творческими занятиями подготовили по всему городу. Мероприятия пройдут в парках «Северное Тушино», «Дубки», «Фили», «Кузьминки», «Ангарские пруды», «Красная Пресня», в Бабушкинском, Лианозовском, Измайловском, Таганском, Парке Горького, этнографической деревне «Бибирево», саду имени Н.Э. Баумана и других площадках.

Государственный Дарвиновский музей 8 июля проведет экскурсии «Посадка дерева: семейная традиция» и «Многообразие жизни на Земле». Посетителей также приглашают на занятие по созданию стрит-арта. А в Доме-музее Марины Цветаевой в этот же день состоится экскурсия по выставке «Дом необычайной судьбы».

Свою тематическую программу подготовило и «Москино». В кинотеатрах сети «Вымпел», «Космос», «Искра», «Спутник» и «Березка» 8 и 25 июля покажут советские фильмы, покорившие сердца миллионов зрителей: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Родня» и другие.

В библиотеке № 89 в Восточном районе 8 июля расскажут об истории возникновения праздника в рамках тематического литературного часа. Все желающие смогут принять участие в семейной викторине на знание неразлучных пар героев разных произведений. В этот день каждый получит в подарок букетик полевых ромашек — символ любви и верности.

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