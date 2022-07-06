Валерий Баринов и Российский роговой оркестр отметят в Калининграде юбилей Петра

Народный артист России Валерий Баринов, Российский роговой оркестр приедут в Калининград отметить юбилей Петра I.

Концерт пройдет 9 июля с 16.00 до 19.30 на территории Фридрихсбургских ворот Музея Мирового океана. Музыкально-театральное действо «Великое посольство» организовано в рамках творческого проекта «Петровские музыкальные ассамблеи».

На сцену выйдут: Российский роговой оркестр, руководитель Сергей Поляничко (Санкт-Петербург); Артист театра и кино, Народный артист России Валерий Баринов (Москва); Калининградский областной оркестр русских народных инструментов, художественный руководитель Антон Жуков; Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица», художественный руководитель, главный дирижер и директор, Заслуженный артист РФ Игорь Михайлович Тонин, (Санкт-Петербург);

Концертный духовой оркестр Калининградской областной филармонии им. Е.Ф. Светланова, художественный руководитель – заслуженный артист РФ Э. Гантовский, дирижёры: народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов; Балтийский казачий ансамбль, художественный руководитель Александр Ковалев; творческие и театральные коллективы Калининградской области; солисты-вокалисты и инструменталисты из Калининграда и Санкт-Петербурга, историки, музейщики.

Специальным гостем проекта станет Михаил Брызгалов, президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество им. Валерия Халилова», генеральный директор Российского национального музея музыки, лауреат Премии Правительства Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Под руководством Михаила Брызгалова пройдет лекция для учащихся филиала Центральной музыкальной школы АИИ «Балтийский» в Калининграде и конференция, посвященная образам Петра Великого в мировой культуре. Эти встречи состоятся до начала концерта.

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