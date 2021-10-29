День сурдопереводчика впервые отметят на ВДНХ

31 октября 2021 года на ВДНХ состоятся специальные экскурсии ко Дню сурдопереводчика. Они пройдут в онлайн- и очном режиме с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Участники в сопровождении гида и переводчика на жестовый язык познакомятся с экспозициями флагманских музейных проектов Выставки — центров «Слово» и «Космонавтика и авиация».

31 октября в 13:00 в группах ВДНХ во «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках» опубликуют экскурсию «Кириллица в пространстве и времени» по экспозиции Центра славянской письменности «Слово» с переводом на жестовый язык. Посетители смогут узнать многовековую историю русского алфавита и интересные подробности изобретения Кирилла и Мефодия. Участники окажутся в монастырской келье, первой русской типографии и земской школе, расшифруют граффити в древнем храме, познакомятся с «СМСками» древних новгородцев, а также протестируют интерактивные экспонаты и изучат таймлайны, посвященные шрифтовому дизайну и шедеврам каллиграфии. В ходе экскурсии будут рассмотрены древнейшие литературные произведения страны.

31 октября в 16:00 в центре «Космонавтика и авиация» начнутся обзорные экскурсии для посетителей с нарушением слуха. Посетители познакомятся с историей легендарного павильона, ставшего одним из ключевых символов ВДНХ. Экскурсоводы в сопровождении сурдопереводчика расскажут об истории отечественной космонавтики, в том числе о первых ракетах и полете Юрия Гагарина, запланированных миссиях на далекие планеты. Гости узнают, почему слово «спутник» с 1957 года известно во всем мире и какой аппарат впервые сфотографировал обратную сторону Луны. Экскурсантам покажут полноразмерный макет советской орбитальной станции «Мир» и многое другое. Участие бесплатное, по регистрации.

Экскурсия рассчитана на группу не более 20 человек. Посетителям при входе нужно предъявить специальный QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, перенесенное заболевание или отрицательный ПЦР-тест, и документ, удостоверяющий личность. В павильонах необходимо находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

В соответствии с Указом Мэра Москвы с 28 октября по 7 ноября 2021 года в городе вводится режим нерабочих дней. В этот период на Главной выставке страны изменятся режим работы и условия посещения некоторых объектов, продолжат действовать санитарно-эпидемиологические правила и нормы, позволяющие обеспечить посетителям максимальную безопасность. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Выставки.

День сурдопереводчика ежегодно отмечается 31 октября. Праздник был утвержден в январе 2003 года постановлением президиума центрального правления Всероссийского общества глухих (ВОГ). В 2021 году его справляют 19-й раз. На ВДНХ памятную дату отметят впервые. В Центре «Слово» с 2019 года начали проводить регулярные специализированные экскурсии для людей с нарушением слуха.

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