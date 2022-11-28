Песни на стихи Михаила Гуцериева прозвучали на музыкальном марафоне «Ээхх, Разгуляй!»

Знаменитый музыкальный марафон «Радио Шансон» — «Ээхх, Разгуляй!» с оглушительным успехом прошёл на сцене «Мегаспорта» в Москве.

26 ноября во Дворце спорта «Мегаспорт» прошёл музыкальный марафон «Ээхх, Разгуляй!», организованный «Радио Шансон». Это был не просто концерт, а настоящая всенародная дискотека. На сцене и в зале было по-настоящему жарко: выступали лучшие артисты шансона по-русски, а зрители в зале танцевали и подпевали хором. В этот вечер со сцены прозвучало немало песен на стихи Михаила Гуцериева, которые в течение года были лидерами хит-парада «Радио Шансон».

Нешуточные страсти накрыли зал во время выступления Евгения Григорьева (Жеки), подчеркнув заводной мотив композиции «Женский каприз».

«Женский каприз» — наша третья совместная работа с Михаилом Гуцериевым. Песня сделана в непривычном для меня стиле, приближенным к латиноамериканской музыке, необычная аранжировка. Именно в стихах этой песни Михаил Сафарбекович нащупал новые грани, которые раньше были для меня несвойственны. Я этому очень рад! Как артист, я смог раскрыться с каких-то необычных для самого себя сторон», — поделился шансонье Евгений Григорьев.

Дебютное выступление Натальи Гордиенко с гимном для всех мам «Я счастливая» стало для зрителей замечательного песенного фестиваля «Ээхх, Разгуляй!» настоящим сюрпризом.

«Эмоции переполняют, сегодня моё первое выступление в рамках марафона «Ээхх, Разгуляй!» Очень хочется, чтобы и мы артисты, и наши зрители надолго сохранили праздничное настроение. «Я счастливая» — это прекрасная коллаборация с поэтом Михаилом Гуцериевым и композитором Сергеем Ревтовым. Песня очень точно передаёт эмоции, которые я переживала в жизни. Как приятно позвонить маме и сказать: «Мама, я сегодня такая счастливая! Самая любимая!» Конечно, для меня композиция «Я счастливая» стала главным хитом уходящего года», — поделилась впечатлением после выступления певица Наталья Гордиенко.

Специально прилетевшая из Минска для выступления на «Ээхх, Разгуляй!» Алёна Ланская исполнила песню о безусловной любви «Наше счастье одно на двоих».

«Когда я прочитала стихи Михаила Сафарбековича о такой романтичной любви, сразу поняла, что эта песня моя. Я счастлива, что у нас получилось сотрудничество: записали потрясающую песню, сняли замечательный красивый клип. У песни есть поклонники. Благодаря песне мне удалось донести до зрителей безусловную любовь, которая в первую очередь присуща женщинам», — рассказала заслуженная артистка Республики Беларусь Алёна Ланская.

Невероятно харизматичный шансонье Евгений Кемеровский на всенародной дискотеке Радио Шансон «Ээхх, Разгуляй!» исполнил песню «Осень в Москве».

«Песня «Осень в Москве» — шлягерная вещь. Эта песня о любви, конечно. В ней есть какая-то тайна. Я думаю, что эта лучшая песня поэта Михаила Гуцериева. Поэзия Михаила Сафарбековича ни на что не похожа и я уверен, что наша следующая работа полюбится многочисленной аудиторией», — поделился Евгений Кемеровский.

Брендон Стоун исполнил самую пронзительную песню «Правда без лица».

«Это наше первое сотрудничество с Михаилом Гуцериевым. Я давно мечтал написать красивую музыку на стихи поэта. Моя мечта осуществилась и мне очень приятно, что у меня появилась возможность написать мелодию на такие проникновенные стихи. Признаюсь, что когда я их впервые прочитал, заплакал. У меня не было уверенности, что сразу получится написать музыку, но я так сильно проникся стихами, и в течение 10 минут мне в голову пришла эта мелодия. Очень рад, что Михаилу Сафарбековичу понравилось моя музыка», — поделился певец и композитор Брендон Стоун.

Многотысячная аудитория Дворца спорта «Мегаспорт» пела песни, написанные Михаилом Гуцериевым вместе с лучшими артистами шансона по-русски. Среди композиций на стихи Гуцериева, которые также прозвучали на «Ээхх, Разгуляй!», — «Я жду звонка» Стас Михайлов (муз. Виктор Дробыш), «Цветная Азия» Анатолия Полотно и Феди Карманов (муз. Анатолий Полотно), «Бессмертная Афина» Миа Манолли (муз. Иллона Янковская, Андрей Ктитарев), «Кто любит меньше — тот умней» Сергея Ростовъ (муз. Сергей Ростовъ), «Я буду твоя» Таисии Повалий (муз. Виктория Кохана), «Бежит от скуки Москва» Ларисы Долиной и Гарика Зебеляна (муз. Сергей Соболь), «Нас толкает за рамки любовь» Максима Олейникова (муз. Максим Олейников).

Фото – Екатерина МАЛИНОВСКАЯ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.