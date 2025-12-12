«Сахарная фабрика» — жуткий хоррор по мотивам реальных событий

Семеро друзей соглашаются на сезонную работу на старом сахарном заводе. Главное правило, которое здесь нужно соблюдать, – ни при каких обстоятельствах не выходить на улицу после наступления темноты.

Поначалу все идет своим чередом, но однажды на фабрике начинают происходить странные и необъяснимые несчастные случаи. Затем одного человека и вовсе находят мертвым.

Ужас начинает проникать в сознание каждого на фабрике. Словно в театре теней, людям мерещатся демоны, отрубленные головы и мертвецы. Что это – коллективное помешательство или ужасающая реальность?

Чтобы выжить, главные герои должны держаться вместе и постараться выяснить, кто на них охотится и главное – почему. Смогут ли друзья противостоять древним силам и выбраться с территории фабрики живыми?..

Действие происходит на ограниченной территории фабрики. Атмосфера клаустрофобии в фильме усиливается с помощью звуковых эффектов и темной цветовой гаммы.

Вязкая атмосфера ужаса. Сочетание эстетики южной готики и влажного индонезийского ландшафта.

Фильм снят по хоррор-истории, опубликованной в социальных сетях автором по имени Simpleman. Как и в случае с Бэнкси, никто не знает, кто такой Simpleman и как он выглядит. Однако человек, скрывающийся за этим именем, утверждает, что однажды работал на сахарной фабрике и после публикации рассказов даже получал угрозы в свой адрес.

По оценкам СМИ и критиков «Сахарная фабрика» самый кассовый индонезийский фильм 2025 года.

Картина понравится тем, кто смотрел фильмы «Два, три, демон, приди!», «Кровавый урожай», «Синистер. Пожиратель душ», «KKN. Деревня танцев» и «Ритуал» с Аль Пачино и Дэном Стивенсом.