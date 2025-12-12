Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Сахарная фабрика» - жуткий хоррор по мотивам реальных событий

«Сахарная фабрика» — жуткий хоррор по мотивам реальных событий

editor
By editor
124
сахарная фабрика
Фото предоставлено «Кино.Арт.Про»

Семеро друзей соглашаются на сезонную работу на старом сахарном заводе. Главное правило, которое здесь нужно соблюдать, – ни при каких обстоятельствах не выходить на улицу после наступления темноты.

Поначалу все идет своим чередом, но однажды на фабрике начинают происходить странные и необъяснимые несчастные случаи. Затем одного человека и вовсе находят мертвым.

Ужас начинает проникать в сознание каждого на фабрике. Словно в театре теней, людям мерещатся демоны, отрубленные головы и мертвецы. Что это – коллективное помешательство или ужасающая реальность?

Чтобы выжить, главные герои должны держаться вместе и постараться выяснить, кто на них охотится и главное – почему. Смогут ли друзья противостоять древним силам и выбраться с территории фабрики живыми?..

Действие происходит на ограниченной территории фабрики. Атмосфера клаустрофобии в фильме усиливается с помощью звуковых эффектов и темной цветовой гаммы.
Вязкая атмосфера ужаса. Сочетание эстетики южной готики и влажного индонезийского ландшафта.

Фильм снят по хоррор-истории, опубликованной в социальных сетях автором по имени Simpleman. Как и в случае с Бэнкси, никто не знает, кто такой Simpleman и как он выглядит. Однако человек, скрывающийся за этим именем, утверждает, что однажды работал на сахарной фабрике и после публикации рассказов даже получал угрозы в свой адрес.

По оценкам СМИ и критиков «Сахарная фабрика» самый кассовый индонезийский фильм 2025 года.

Картина понравится тем, кто смотрел фильмы «Два, три, демон, приди!», «Кровавый урожай», «Синистер. Пожиратель душ», «KKN. Деревня танцев» и «Ритуал» с Аль Пачино и Дэном Стивенсом.

Предыдущая статья
Десятиметровую ель установят в Музее Победы
Следующая статья
Кинодебют Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума» заработал 100 миллионов в прокате

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru