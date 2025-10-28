Роман Голубев: «Каждый элемент творчества должен быть тщательно просчитан»

Электронный музыкант, режиссер, автор хитов “Мы — Москва! (Лучший город земли)”, и “ЭЛЕКТРОБАТЯ”, Роман Голубев рассказал о режиссуре мероприятий и собственных треках.

— Почему именно электронная музыка стала вашей стихией?

— Всё очень просто — мне нравится эта музыка. Я впервые услышал её в 98 году в автобусе — это была группа Scooter, «How Much Is the Fish?». Тогда не было интернета, я долго искал, спрашивал у всех, что это за песня. Эта музыка сразу захватила меня своей звуковой красотой. Электронная музыка уникальна тем, что её звуки очень насыщенные и живые — такие, что живым инструментом не добиться. Мне нравятся мощные лиды, жирные пэды, свобода эксперимента с осцилляторами и фильтрами. Она словно необузданная и дикая, но при этом очень красивой, порой до мурашек или слёз.

У меня есть опыт в электронной музыке — я ранее создал проект Neon Strangers. Хотя его треки не все доступны в стрим-сервисах, это тоже повлияло на моё позиционирование. Для меня электронная музыка — это прежде всего интересные звуки, возможность экспериментировать и создавать что-то новое, играть с осцилляторами, фильтрами и текстурами. В этом её магия и привлекательность.

— Хотели бы вы попробовать создать музыку вне своего привычного жанра? Если да, какой жанр привлекателен и почему?

— Я могу сказать, что моя музыкальная разножанровость очень широкая. Например, недавно я создал композицию «Я утопил кавер-группу» — там сочетаются поп-рок и электронная музыка, что показывает мой интерес к разнообразию. В моём репертуаре есть драм-н-бейс, транс, хардстайл, евросаунд и другие стили — я люблю экспериментировать и пробовать себя в разных направлениях. Кроме того, мне бы хотелось поработать с оперной вокалисткой. Уже есть некоторые идеи и наработки, и я планирую объединить классический оперный стиль с электронной музыкой. Это вдохновляет меня, и я уверен, что это будет интересно реализовать.

— Как вы считаете, будущее электронной музыки — оно какое? Какие изменения ожидаются и какие тенденции будут доминирующими?

— Я хочу ответить более глобально, не только о электронной музыке, а обо всей музыкальной индустрии. В последние годы наблюдается тренд на максимально упрощение — короткие композиции, похожие на TikTok-формат, где песня длится полторы минуты или даже меньше. Это связано с потребностью быстро захватывать внимание аудитории.

Однако я считаю, что со временем всё это может измениться. История показывает, что музыка возвращается к более длинным формату, как, например, у квартета Queen — «Рапсодия», которая длится 6 минут. У меня есть треки, которые могут растягиваться до 8 минут, с переменами настроений, переходами из лирики в танцевальные стили или хардстайл.

Я уверен, что общество по кругу возвращается к более разнообразным и экспериментальным формам, и через некоторое время мы снова увидим популярность длинных композиций. Всё это — естественный цикл развития музыки.

Если говорить о электронной музыке, то её очень много, и экспериментировать с разными стилями, например, с темпами и ритмами, — важная часть творчества. У меня есть трек «Борьба с собой», который на PromoDJ попал в топ-100 как прогрессив-хаус, и там есть комментарии, где отмечают необычную структуру и динамику.

Я считаю, что музыканты, не боящиеся экспериментов со звуком, подачи и нестандартной динамикой, привлекут слушателей, ищущих что-то новое и яркое. В условиях перенасыщения музыкой именно такие произведения помогают людям, и не только слушателям, но и танцорам, получать свежий опыт.

— Как родилась идея соединить традиционную русскую музыку с современными музыкальными жанрами типа EDM и Electro Dance? Что вас вдохновило создать такое необычное сочетание в ваших шоу ФЛЕШДЕНС?

— При создании шоу «ФЛЕШДЕНС» моя исходная идея заключалась в том, чтобы объединить и сплотить аудиторию через музыку. Изначально я работал с чужим материалом, добавляя свои элементы. Когда стал автором, я задумался: что делает мой продукт уникальным? Он — это нечто, что помогает людям почувствовать себя частью чего-то большего, приблизиться к участнику и показать их значимость.

Выбирая композиции, я ориентировался на культуру России — страны с богатым музыкальным наследием. Например, «Катюша» — легендарная песня с мощным бэкграундом. В шоу я использовал только женский вокал этой композиции, чтобы подчеркнуть идею о нашей стране, о легенде, которая может делать больше. Аналогично, «Подмосковные вечера» — известная во всём мире песня, которая несёт посыл: «Включи звезду, включи себя», — то есть каждый зритель важен, он в центре внимания.

Эти композиции были выбраны и оформлены как часть концепции шоу «ФЛЕШДЕНС Россия». Я воспринимаю их как продукт, как режиссёр, создающий сценический образ. Каждая из них содержит заложенную смысловую нагрузку, которая помогает донести до аудитории позитивное послание и объединить людей через музыку, её образ и идею.

— Какие уникальные методики и подходы используются командой режиссера Романа Голубева, чтобы вовлекать участников разных возрастов и культур в одно единое действо?

— Все составляющие шоу продуманы до мелочей и основаны на строгой математике и таймингах. Я начал работать над проектом «ФЛЕШДЕНС» в 2013 году, а авторский материал создал в 2018-м. За это время накопил значительный опыт, понимая, как удерживать аудиторию разной целевой и как всё должно плавно и синхронно работать.

Каждый элемент шоу, от репетиций до реквизита, тщательно просчитан. Например, мы не используем те материалы, которые просто «пришли в голову», а придерживаемся точных технических и ритмических параметров, чтобы всё шло по графику и сценарию. Это помогает добиться максимального вау-эффекта и вовлечения зрителя.

В шоу важна каждая мелочь: от раздачи реквизита до динамики выступлений. Даже простое участие людей организовано так, чтобы им было легко включиться и получить удовольствие, потому что всё построено на понятных правилах и правильных инструментах. Массовость, слаженность и детализация дают эффект присутствия и вовлечения.

Отдельно хочу подчеркнуть, что копировать мой продукт сложно — для этого нужен не только реквизит, но и глубокие знания, опыт и понимание всех нюансов. Реквизит можно заменить или убрать, но именно идея, подготовка и детализация делают проект уникальным.

В результате на мероприятии зритель полностью вовлекается и превращается в участника. Это формирует эффект «вау», который держится на протяжении всего вечера и оставляет сильное впечатление, вызывая желание ещё раз повторить.

— Какие инструменты и технологии помогают обеспечить максимальную синхронизацию движений тысячи участников сразу?

— Основные технологии — это три ключевых элемента: я как артист, экран и аудитория. Все три движутся в унисон, синхронизированы между собой. К ним добавляются свет и спецэффекты: CO2, конфетти и так далее, но главное — это именно я, экран и зритель.

Визуализация на экране специально продумана, чтобы соответствовать происходящему на сцене. Мы используем colour-брендинг, динамическую графику и всё это работает в гармонии с выступлением.

Также важны отдельные композиции, например, «Мы несём свет», где используются макеты крупной аэроматрешки, сделанные у нас в России. В них встроен свет в динамике, и взаимодействие с ними — часть общего шоу. Всё это создает эффект погружения.

Реквизит, конечно, важен для вау-эффекта, но он может быть заменён или убран. Главное — правильная задумка, синхронность и техническое наполнение, которые делают шоу уникальным и запоминающимся.

— Есть ли мечта реализовать подобный проект в международном масштабе, возможно, провести фестиваль «ФЛЕШДЕНС» в другом городе мира?

— У меня уже есть практический опыт международных проектов. В 2018 году я участвовал в Russian Dance Festival в Деггендорфе, под Мюнхеном, где привёз полностью подготовленный продукт с реквизитом, на двух языках — русский и немецкий. Там была интеграция брендинга и необычное взаимодействие с командой и зрителями. Этот опыт подтвердил, что такой подход успешно работает и может быть использован для развития международных культурных обменов.

Что касается Китая, то я очень надеюсь реализовать проект там в ближайшем будущем. Особенно учитывая, что в Китае положительно воспринимается наша культура, музыка и реквизит. К тому же, у меня есть вокалистка, которая знает на китайском две ключевые песни — «Катюшу» и «Подмосковные вечера», что может повысить восприятие шоу.

Я уверен, что подобные проекты могут стать хорошими культурными мостами и ждать не стоит — следующая возможность, скорее всего, уже не за горами. Моя цель — развивать сотрудничество с Китаем и создавать новые совместные инициативы.