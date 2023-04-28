Детективный триллер «Айта» от режиссера Степана Бурнашёва скоро в онлайн-кинотеатре PREMIER

С 4 мая в онлайн-кинотеатре PREMIER выйдет уже нашумевший в прокате детективный триллер «Айта» — новая работа одного из главных режиссеров современного якутского кино Степана Бурнашёва. Дистрибьютор картины компания «Sollux».

Критики уже сравнивают этот фестивальный хит (приз за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль на кинофестивале «Зимний») с фильмами Дэвида Финчера, а зрительские отзывы говорят о том, что фильм снят в традициях крепких голливудских и азиатских детективных триллеров.

По сюжету фильма Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем. Слухи быстро распространяются по округе, и вот уже догадка перерастает в уверенность — виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд. Что же на самом деле случилось с Айтой в тот роковой вечер?

Егор Москвитин, кинокритик:

– Напряженный триллер с атмосферой «Пленниц» и гуманизмом «Убить пересмешника». То яростный, то холодный.

Какой он — народный самосуд? Об этом фильм Степана Бурнашёва «Айта». Это история о безграничной родительской любви и разрушительной силе толпы, когда необдуманные эмоциональные решения, берущие верх над разумом, и всепоглощающий гнев ломают и калечат судьбы людей.

Степан Бурнашёв, режиссер:

– Одна из самых главных проблем современного общества, особенно во все возрастающем информационном поле, — скорость суждений людей, основанных на домыслах и чужих доводах, что в итоге приводит к неверным заключениям и порой разрушительным человеческим трагедиям. С помощью фильма хотелось показать всю сложность и ответственность таких умозаключений. И что ложные доводы могут повлиять не только на чужие жизни, но и на свою собственную.

«Айта» — это 13-й фильм Степана Бурнашёва и первый в жанре детектива. Его премьера состоялась на первом российском фестивале авторского кино «Зимний». Картина получила сразу два приза — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Иннокентий Луковцев).

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