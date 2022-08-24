Дети Бритни Спирс отказались от общения с ней

Бывший муж поп-певицы рассказал, почему сыновья избегают собственную мать. Правда ли, что им стыдно за ее поведение? Какие еще шокирующие факты поведал Кевин Федерлайн? Как звезда отреагировала на откровения экс-супруга?

Осенью прошлого года Бритни Спирс избавилась от многолетней опеки отца и начала жизнь с чистого листа. Она вышла замуж за своего возлюбленного Сэма Асгари и купила новый дом. Поклонники были уверены, что теперь все ее трудности остались позади. Но оказалось, что артистка никак не может наладить отношения со своими сыновьями. Бывший муж теледивы, танцор Кевин Федерлайн впервые за 10 лет дал большое интервью, в котором рассказал, что наследники избегают общения с матерью.

«Мальчики решили, что пока не будут с ней общаться. С момента их последней встречи прошло уже несколько месяцев. Они знали о ее свадьбе, но не пошли туда», — делился мужчина с журналистами.

«Я думаю, что им не нравится Сэм. И мне кажется, что они не хотят иметь ничего общего со своей матерью. Странно, что они не виделись долгое время, хотя живут на одной улице», — рассуждает американский блогер Cinema Shogun.

Кевин говорит, что 16-летнего Шона Престона и 15-летнего Джейдена смущают снимки Бритни в обнаженном виде и ее странные танцы в социальных сетях.

«Они показывали мне ее видео и говорили, что им стыдно. Я постарался объяснить, что таким образом она пытается выразить себя. Но я не могу представить, каково это для подростков, которые каждый день должны ходить в школу», — рассуждал танцор.

«Сейчас, когда ее популярность снизилась, она все равно хочет этого. Она делает все, чтобы привлечь внимание. Судя по ее поведению, у нее действительно есть психологические проблемы», — считает певица Саша Попова.

Через неделю после скандального интервью экс-супруг исполнительницы опубликовал в личном микроблоге архивные видео. На одном из них Бритни эмоционально требует от своих детей уважать ее, а на другом ругает Шона за то, что он босиком зашел в кафе.

«Ты с ума сошел? Я в шоке, черт возьми. На улице холодно как на Аляске! Тебе не кажется это странным? Думаю, что ты надолго останешься без телефона», — возмущается звезда.

Бритни ответила Кевину. Она заявила, что выносить семейные разборки на всеобщее обозрение неправильно. По словам девушки, ей тяжело воспитывать сыновей, потому что они ее совсем не слушаются.

«Как мы все знаем, воспитывать мальчиков – подростков совсем не просто. Я давала им все. Могу сказать только одно – мне больно», — написала Спирс в соцсетях.

Сэм Асгари встал на защиту своей супруги. Он убежден, что Федерлайн пытается заработать на скандальной истории. По его словам, танцор все эти годы не работал, а жил на деньги бывшей жены. Но скоро наследникам исполнится 18 лет, и тогда они лишатся финансовой поддержки матери.

«Посмотрим, захотят ли они общаться с матерью, когда им будет 18 лет. Мне кажется, что все это исходит от Кевина. Этот парень пытается нажиться на интервью. Бритни не должна прощать такие вещи», — считает популярный блогер SLOAN.

Напомним, что Бритни рассталась с Кевином в 2007 году, спустя два месяца после рождения второго ребенка. У певицы случился нервный срыв, она пристрастилась к алкоголю и запрещенным веществам. В этот тяжелый период звезда побрилась налысо и постоянно скандалила с папарацци.

Мужчина мог поддержать возлюбленную, но не сделал этого. Он называл Спирс неадекватной и судился с ней за право полной опеки над детьми. А отец поп-дивы Джейми насильно поместил ее в психиатрическую клинику. Федерлайн получал от экс-супруги каждый месяц по 20 тысяч долларов на содержание сыновей.

«Ее обманули и подставили. У нее забрали детей, поэтому Бритни вышла из-под контроля. В подобных обстоятельствах это произошло бы с любой матерью», — уверен фотограф Эндрю Галлери.

Кевин считает, что отец Бритни спас ей жизнь. По его мнению, девушка и сейчас нуждается в опеке!

«Джейми пришел ко мне и признался, что хочет помочь своей дочери, но не знает как. Я увидел мужчину, который реально заботился и переживал за свою семью. Я на 100 процентов уверен, что он спас ее», — заявлял танцор.

По словам Федерлайна, Джейден и Шон скучают по своему дедушке. Несмотря на то, что певица обвинила отца в принудительном лечении и жестоком обращении, они все равно хотят общаться с Джейми.

«Это их родной дедушка, они скучают по нему. Судебный запрет на встречи закончится через несколько недель, тогда они смогут воссоединиться», — рассказал Кевин.

Несмотря на семейную драму, Бритни старается не отчаиваться. Она решила возобновить карьеру. Западные СМИ пишут, что скоро выйдет совместная песня поп-принцессы с легендарным исполнителем Элтоном Джоном!

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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