Дети и родители встретили Рождество на Городской Ферме ВДНХ вместе с Центром помощи многодетным семьям «МногоМама»

7 января 2022 года родители и дети встретили Рождество на Городской Ферме ВДНХ вместе с Центром помощи многодетным семьям «МногоМама».

Для гостей была организована насыщенная программа: мастер-классы по изготовлению игрушек и росписи пряников, баскетбольный фристайл, научное шоу с сухим льдом и жидким азотом, семейный квест и хоровод вокруг елочки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Посетителям также был предложен горячий чай и участие в беспроигрышной лотерее, по результатам которой семьи получили ценные подарки от партнеров и спонсоров Центра.

Ещё на протяжение всей программы дети общались с животными и гуляли по территории комплекса вместе с северным оленем, альпака и осликом.

Городскую Ферму также посетила президент Центра «МногоМама» Алина Михайловна Контарева, которая обратилась к гостям с приветственной речью. Президент поздравила с Рождеством родителей и детей, рассказала о возможностях времяпровождения на празднике и поблагодарила Городскую Ферму за радушный прием.

Отметим, что Ферма часто приглашает партнеров для проведения совместных мероприятий. В этот раз было принято решение разделить Светлый праздник Рождества Христова вместе с подопечными АНО ЦПМС «МногоМама», которых насчитывается по всей Москве около 65 000 многодетный семей. К празднованию также присоединились посетители Фермы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.