ПЕРУКУА. КОНЦЕРТ-МЕДИТАЦИЯ «ГОЛОС ЛЮБВИ»

Более 100 миллионов песен было написано о любви за историю современной цивилизации! Мы любим эти песни, потому, что они соединяют нас с миром эмоций, миром переживаний, миром, в которым мы чувствуем себя живыми.

5 июня 2022 года австралийская певица Перукуа даст свой концерт-медитацию на сцене Крокус Сити Холла. Концерт будет посвящён приходу лета.

Уникальность этого вечера в том, что, благодаря медитативной практике, которую Перукуа специально приготовила для этой программы, зрители смогут заглянуть за вуаль мыслей, эмоций, переживаний о любви. Вы сможете пережить это невероятно красивое чувство вместе, в своем теле, в прямых переживаниях этого дара. Дара любви, дара того, что значит быть по настоящему живым человеком. Это ощутимое изобилие любви наполнит каждого пришедшего радостью, счастьем, состоянием торжества жизни и благодарности ей за право жить здесь и сейчас.

Первые сюрпризы вас ждут уже в фойе, но, конечно, самое интересное и чарующее ожидает вас в самом зале, который буквально до краев наполнится нектаром любви.

Начало в 17:00.

Фото – Мария АКСЕНОВА

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