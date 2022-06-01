Воскресные органные концерты в Музее музыки

5 июня 2022 года посетители Музея музыки услышат музыки из кинофильмов Голливуда: «Гарри Поттер», «Хроники Нарнии», «Интерстеллар», «Завтрак у Тиффани»
В Музее музыки продолжаются «Воскресные органные концерты». Звучат музыкальные хиты для самой разной аудитории. Концерты проходят с демонстрацией интересных экспонатов из фондов Российского национального музея музыки, тематически подобранных к каждой программе. Посещение экспозиции «Музыкальные инструменты народов мира» — в подарок!
Концертная программа составлена преимущественно из киномузыки. Аранжировки выполнены солистом концерта – Иваном Царёвым. Киномузыка давно шагнула за рамки экранов и стала самостоятельным явлением, она звучит на самых разных концертных площадках в различных аранжировках. И хотя для многих «Король инструментов» ассоциируется, в первую очередь, с церковной музыкой, история его взаимоотношений с кино — давняя и насыщенная. В начале ХХ века именно орган стал звуковым сопровождением для кинопоказов. В концерте орган звучит совместно в дуэте с фортепиано, а также в ансамбле с голосом – баритоном Антоном Варенцовым, который исполнит одни из самых популярных песен кинематографа, входящие в репертуар Элвиса Пресли, Луи Армстронга и др.
Иван Царев – лауреат II премии Всероссийского музыкального конкурса, номинация «Орган» (Москва, 2020), Татьяна Светашова – пианистка, лауреат I степени и обладатель специального приза Международного конкурса музыкантов Magic muse (Москва) и Антон Варенцов – ведущий солист Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. Сац, лауреат международных конкурсов.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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