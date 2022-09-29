Детский фестиваль современного искусства «Территория. Kids» пройдет во второй раз в Москве

Фонд развития культуры и современного искусства «Территория» представляет программу II детского фестиваля «Территория. Kids», который пройдет в Москве с 21 по 30 октября 2022 года. Генеральный партнер фестиваля — Благотворительный фонд Михаила Прохорова. В этом году проект также реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль сохраняет свой главный принцип — многожанровость. Все события «Территория. Kids» объединены одной идеей: с детьми можно разговаривать на серьезные темы языком искусства. Кроме того, мы создаем возможности для самовыражения и высказываний ребят, предлагая поучаствовать в различных арт-практиках.

«Территория. Kids» ориентирована на знакомство с актуальным искусством детей 6-16 лет и молодежи. Программа фестиваля насыщена и разнообразна. Запланированы показы гастрольных спектаклей из Еревана, Красноярска, Санкт-Петербурга, а также актуальных московских спектаклей и их обсуждения. Кроме того, всех гостей фестиваля ждут мастер-классы, лаборатории, лекции и творческие встречи. Также в афише «Территория. Kids» есть постановки, предназначенные для семейного просмотра, поэтому она будет интересна и взрослым зрителям.

Куратором и идейным вдохновителем фестиваля «Территория. Kids» выступает актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Пересильд. В Концертном зале им. П.И. Чайковского в рамках «Территории. Kids» Юлия сыграет моноспектакль «Пеппи Длинныйчулок» по мотивам сказки Астрид Линдгрен в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии.

«Я очень люблю фестиваль «Территория», давно с ним знакома, а не так давно вошла в состав его арт-директоров. Моей мечтой было появление в рамках фестиваля направления для детей, подростков и молодежи, и я очень рада, что мы уже второй год подряд делаем это событие. В прошлом году мы получили прекрасный фидбэк от наших зрителей: и от детей, и от взрослых. В это трудное время мы получили грант от Президентского фонда культурных инициатив, что тоже подтверждает, что фестиваль необходим. Радостно, что «Территория. Kids» получается масштабной и разнообразной: более 70 мероприятий и активностей пройдут более чем на 10 площадках в течение 10 дней в Москве; будет много мастер-классов, творческих лабораторий для детей и подростков, для студентов со всей России. Я рада, что мы продолжаем!» — отметила Юлия Пересильд.

Интерактивную диафильм-сказку представит Алиса Гребенщикова на сцене Школы драматического искусства. Среди премьер, подготовленных специально командой фестиваля «Территория.Kids», – музыкальный перформанс «Иллюстрации к сказкам Акстер» Петра Дранга, который пройдёт на малой сцене Театра Наций. Музыкально-драматические миниатюры представят молодые актеры в сопровождении неоклассического оркестра DYP под руководством Петра Дранга.

Московский музей современного искусства (ММОМА) вновь стал партнером и участником фестиваля: выставочно-образовательный проект PlayMMOMA покажет, как современное искусство и разные художественные практики помогают нам лучше понять себя и других.

Выставка и перформативная программа этого года будут объединены универсальной темой превращения. Воображение помогает превратить зал музея в крону дерева, настоящее превращается в воспоминания, а мы сами каждую секунду становимся немного другими. Разобраться, как со временем меняемся мы сами и мир вокруг нас, можно будет на занятиях по арт-терапии, прогулках вокруг музея и в музыкальных импровизациях.

Впервые к проекту «Территория. Kids» присоединились конкурс новой драматургии «Ремарка» и Центр современного искусства «Винзавод»: при участии партнеров пройдут специальные мероприятия — арт-лаборатории для детей.

Еще одним событием фестиваля станет лаборатория Stand up для подростков, где можно будет всего за несколько дней пройти практический курс популярного комедийного жанра.

Важная часть фестиваля — профессиональная программа для действующих и будущих специалистов из сферы детского театра. Профессиональная программа пройдет с 21 по 30 октября в Москве. В числе спикеров и мастеров – режиссер-хореограф Сергей Землянский, актер и режиссер Михаил Плутахин, режиссер Кирилл Люкевич, а также сценографы, художники, кураторы и драматурги, работающие с контентом для детей и семейного просмотра.

Заявки на участие в профессиональной программе принимаются до 17 сентября.

Приобрести билеты на спектакли и события фестиваля можно на официальном сайте: https://territoryfest.com/kids_2022.

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