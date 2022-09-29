Выставка «Кристаллографика» – каллиграфические узорные композиции, открывается в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

С 1 по 14 октября 2022 года Выставочное объединение ВСЕКОХУДОЖНИК, РОО «Мастер-Класс» и мастерская Сергея и Натальи Ивановых проводят выставку артефактов русского узорного письма. На ней будут представлены каллиграфические узорные композиции из цветного песка, кристаллов хрусталя, природных камней.

Творческий дуэт Сергея и Натальи Ивановых родился более десяти лет назад. Сергей – дизайнер-график, увлечен изысканиями в области типографики, шрифта, каллиграфии. Изучение истории письменности древних сакральных традиций, символов, а также философских практик привело к открытию в 2014 году уникального синтетического жанра на стыке типографики и геометрического орнамента, который известен ныне как Русское узорное письмо.

Художники изучают символику традиционного древнерусского, славянского орнаментального языка, глубоко запрятанные смыслы и образы, веками передававшиеся от поколения к поколению. Геометрический орнамент с заложенными в него символами широко использовался в украшении одежды, в вышивке, в деревянной резьбе, в предметах быта, а также в древнеславянском шрифте, которым написаны церковнославянские книги еще до изобретения печатного станка. Такие тотемы обладают магической силой и работают как обереги, в них заложена вся сила предшествующих поколений. Сергей и Наталья выступают здесь как ученые-этнографы, собирают, исследуют и дают новую жизнь глубинным традициям народа. Это особенно актуально в наши дни, когда многие национальные традиции размываются усредненными безликими изделиями.

От традиционной каллиграфии художники перешли на природные материалы – камни, песок и кристаллы хрусталя. Так зародилось авторское направление — кристаллографика. Наконец, в 2018 году Наталья Иванова расширила творческие поиски и разработала художественную технику применения цветных песков, научилась писать с помощью песка, так появились необычные рельефные композиции. Песок как древний мистический символ быстротечности времени получил новое звучание.

Познакомиться с творческим методом Сергея и Натальи Ивановых, постичь сакральные смыслы древнерусского и современного письма в интерпретации художников, поучаствовать в мастер-классах по освоению искусства каллиграфии, прослушать лекции о создании Колословов вы сможете, посетив эту необычную выставку в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК.

Вход свободный.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.