Детский центр Еврейского музея отпразднует 10-летие музея программой «Путешествие Бориса и Барсельезы от выставки к выставке»

К юбилею Еврейского музея и центра толерантности Детский центр подготовил для своих юных гостей специальный проект — «Путешествие Бориса и Барсельезы от выставки к выставке». В течение двух месяцев каждое воскресенье вместе с талисманами центра — барашками Борисом и Барсельезой — ребята будут отправляться в увлекательное путешествие по выставкам, прошедшим в музее за 10 лет.

По мотивам выставок, где были представлены работы Энди Уорхола, Эля Лисицкого, Анри Матисса, Юрия Нортшейна и других, дети будут мастерить авторские принты, вдохновленные творчеством выдающихся художников современности и прошлых эпох, конструировать макеты летающих объектов, плавить воск как несравненный Аниш Капур, придумывать авангардные аксессуары, фотографировать друг друга в прыжке и монтировать анимационный фильм.

9 октября, 13:00 – Путешествие Бориса и Барсельезы от выставки к выставке: «Энди Уорхол: десять знаменитых евреев ХХ века»

9 октября вместе с талисманами Детского центра — милыми барашками по имени Борис и Барсельеза — гости музея отправляемся в первое путешествие в рамках нашего нового проекта.

Первой точкой на маршруте станет выставка «Энди Уорхол: десять знаменитых евреев ХХ века», которая прошла в музее зимой — весной 2014 года.

Энди Уорхол — икона ХХ века, воплощающая движение поп-арт, — через свое искусство навсегда перевернул взгляд на общество потребления, тему которая не перестает быть актуальной и сегодня. В 1960-е годы Уорхол сыграл важную роль в возрождении жанра портрета, а совместив фотографию с живописью, он придал новое значение понятию «высокое искусство».

По мотивам этой выставки ребата устроят художественную лабораторию и создадут авторский принт со своим портретом.

16 октября, 13:00 – Путешествие Бориса и Барсельезы от выставки к выставке: «Авангард и авиация»

Следующим пунктом путешествия станет музейный аэропорт. 16 октября барашки Борис и Барсельеза перенесут ребят на выставку «Авангард и авиация», состоявшуюся в музее летом 2014 года.

Экспозиция была посвящена наиболее плодотворному и интенсивному диалогу между наукой, техникой и искусством, случившемуся в начале XX века. В советском авангарде тема авиации оказалась одной из главных. Преодоление пространства, прежних границ человеческих и технических возможностей, благодаря достижениям авиации, отозвалось в формах, идеях, текстах и даже художественной оптике эпохи.

В конструкторском бюро по мотивам выставки дети сыграют в авангардную игру «Мечта авиатора» и создадут макет летающего объекта по чертежу родоначальника дизайна и рекламы в СССР Александра Родченко.

23 октября, 13:00 – Путешествие Бориса и Барсельезы от выставки к выставке: «Аниш Капур. Моя алая родина»

Третье путешествие вместе с барашками Борисом и Барсельезой в рамках проекта к юбилею музея будет посвящено мастеру постминималистичных скульптур Анишу Капуру. Выставка выдающегося художника современности под названием «Моя алая родина» прошла в музее осенью — зимой 2015/16 годов.

Аниш Капур — один из самых влиятельных художников, изменивших представление о современной скульптуре и способах ее репрезентации. Он родился в Бомбее, с 1970-х живет и работает в Лондоне. Стиль его работ неразрывно связан с образом пустоты, зеркалами и личными переживаниями наблюдателя. Цвет, сталь и воск — три элемента, с помощью которых Капур манипулирует материалом и создает пейзажи, передающие новое понимание о возвышенном и уникальном.

В лаборатории форм и цвета по мотивам выставки ребята узнают про разнообразие инструментов современных художников, поработают с нестандартными материалами, такими как воск, и сделают арт-объект, который можно выставить в музее.

30 октября, 13:00 – Путешествие Бориса и Барсельезы от выставки к выставке: «Эль Лисицкий»

30 октября барашки Борис и Барсельеза напомнят гостям о выставке «Эль Лисицкий» — первой масштабной ретроспективе художника, организованной совместно Еврейским музеем и Третьяковской галереей осенью-зимой 2017/18 годов.

Две части выставки представили разные грани таланта Эль Лисицкого. Живописец, книжный график, дизайнер, архитектор, типограф и фотограф, Лисицкий стал создателем нового направления в искусстве, названного им самим «Проуны» («Проект утверждения нового») и представлявшего собой аксонометрические изображения находящихся в равновесии различных по форме геометрических тел, то покоящихся на твердом основании, то как бы парящих в космическом пространстве.

В дизайн-бюро по мотивам выставки участники познакомятся с творчеством и идеями этого удивительного мастера, узнают об особенностях конструктивизма и сделают свой значок-проун.

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