Группа «Тутси»: «И я вдыхаю наши чувства, как токсин!»

13 октября группа «Тутси», в составе которой четыре стильные и талантливые девушки: Маша Вебер, Леся Ярославская, Ирина Ортман и Таша Ростова, представили новый сингл «Такси».

Слова и музыку к новому треку написала широкоизвестная в мире шоу-бизнеса MONA. Ранее она писала песни для таких артистов как JONY, ELMAN, IVAN и других.

Интересно, как в сотрудничестве разных музыкальных поколений создался этот сингл, который отзывается у всех, кто его послушает. Ведь каждый из нас когда-то «отправлял свою любовь в такси», а, может, и был той самой «любовью».

«С песней «Такси» возникла мгновенная любовь. Я уверена, что она станет настоящим хитом. Современная, модная и звучит для нашей группы как что-то новое», – поделилась солистка группы, Леся Ярославская.

Обложка, на которой участницы группы представлены в виде героинь из компьютерной игры, приковывает внимание и заставляет искать детали, находить тайные знаки. Кстати, в ближайшее время трек и обложка получат визуализацию в виде клипа.

А пока наслаждайтесь синглом «Такси» не только в такси, но и на всех площадках!

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