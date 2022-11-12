Universal University и галерея «Наковальня» представят выставку студенческих работ «Как я стал Хаосом»

Результатом осеннего Opencall среди студентов и выпускников Universal University станет выставка в галерее Наковальня «Как я стал Хаосом», где более 15 молодых авторов представят свои художественные работы, выполненные в разных медиумах, от живописи до инсталляций и AR.

Валерия Ветвицкая. Шепсес Анх. Живой образ

Мария Пилясинская. Найки для Фаберже

Яна Кузнецова. Хаос

Многие произведения на первый взгляд кажутся яркими и местами шутливыми, но художественные описания к ним полны тревожности и множества вопросов без ответов. Оно и понятно, привычный нам мир рушится под влиянием смутных мировых событий, а старые парадигмы уходят на больших скоростях, не оставляя возможности на тщательное планирование дальнейших социальных стратегий. Это выражается в изменениях не только в глобальных процессах, но и в нашей деятельности, привычках, ежедневной рутине и, наконец, в образе наших мыслей, что приводит к ощущению потери контроля и попадания в бесформенное пространство хаоса.

В желании разобраться, что привело человечество и каждого из нас отдельно к такому состоянию, некоторые художники обращаются к теме воспоминаний и прошлых впечатлений от окружающего мира, складывая узнаваемые паттерны времени своего детства в новые узоры или воссоздавая целое полотно времени по мотивам рассказов бабушки. Другие предлагают вместе со зрителями с помощью интерактивных AR-технологий настроить баланс между социальными и личными потребностями или залезть внутрь гигантской головы, представив её театральной сценой, и разложить в ней по полочкам всё, что не укладывается в собственную голову.

К каким бы способам выражения ни прибегали художники, сквозной темой становится стремление ухватить реальность за хвост, оформить бесформенное и найти новые ориентиры в этом стремительно меняющемся мира, а учитывая уровень современных молодых авторов в сочетании с образованием Universal University можно быть уверенным: мы обязательно найдем.

«Мы очень рады, что у студентов и выпускников есть такая возможность — выставить свои проекты на внешних площадках. На мой взгляд, давать молодым авторам высказаться и порефлексировать в текущем моменте, в текущих условиях, а также поделиться своими размышлениями, мыслями, идеями в профессиональном поле крайне важно особенно сейчас. Это здорово, что данный Opencall был сделан в рамках университета, это позволило поучаствовать в нем не только тем студентам и выпускникам, которые работают в поле современного искусства, но и более широкой творческой аудитории», – говорит Михаил Левин, директор Московской школы современного искусства.

«Галерея во многом создана для того, чтобы дать возможность молодым талантам проявить себя, заявить на весь мир, что они могут, чувствуют и умеют. Это кропотливый процесс поиска и отбора, который мы с радостью разделяем с Universal University, лучшие из лучших студенты и выпускники которого покажут свои актуальные работы в стенах галереи», – комментирует Илья Овчаренко, основатель галереи «Наковальня».

Даты: 24 ноября — 7 декабря.

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