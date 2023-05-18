Дизайнер, модельер и график Ольга Бровкина представит лирическую абстракцию в галерее ArtMaison

Московская художница, дизайнер, модельер и график Ольга Бровкина покажет свою лирическую абстракцию в галерее ArtMaison, в рамках персональной выставки «Инфографика Счастья». Её работы создают особую атмосферу гармонии и спокойного погружения в медитацию городской среды, исповедуя принципы ваби-саби, творя искусство в своём естестве, неподдельности и без излишеств и актуального стиля джапанди – любимого многими, небанального симбиоза скандинавского стиля с японской культурой.

Философия счастья, гармонии и спокойствия в картинах и одежде Ольги Бровкиной – подарок жителям мегаполиса.

Формат выставки соответствует творческому кредо автора: «Исследую чувства. Изображаю невидимое» и Ольга любезно согласилась презентовать на открытии (20 мая, в 20.00) свою авторскую коллекцию одежды «Ветер в саду камней» на наших прекрасных посетительницах.

Коллекция «Ветер в саду камней» для стремительных, легких девушек, которые всегда в движении (авторский крой: переосмысление и соединение традиционного кимоно с принципами оригами; материалы: хлопок, еврофатин и тайвек).

Поэтому, если вы узнали себя в описании, и вы легки на подъем, стремительны и готовы двигаться в пространстве современной галереи, на фоне авторской крупномасштабной живописной абстракции, под музыку и вспышки камер профессиональных фотографов – организаторы показа ждут вас на свободный фешн-показ, в качестве участницы. Базовый лук, для участниц показа – ТОТАЛ БЛЭК!

Выставка пройдет с 20 по 26 мая.

Ольга Бровкина – Член Московского союза художников с 2003 года; Член Творческого Союза Художников Декоративно-Прикладного Искусства с 2022 года.

Образование: 1992 — КГПУ, художественно-графический факультет; 1997 — Московский Славянский Университет, Дизайн Одежды; 2001 — Московский Государственный Университет, Журфак. О. Бровкина – постоянный участник Российских и Международных выставок: Художественных Выставок на Кузнецком Мосту, в Гостином дворе а так же Недель Моды в Париже, Милане, Токио, Москве. Награды: — Oliver Lapidus. «За самую гармоничную и качественную коллекцию» — Rochas «За нежность и женственность», — Issey Miyake. «За законченность коллекции» — «Золотой знак качества». Государственная Третьяковская Галерея.

Лиза ЭШВА, куратор галереи ArtMaison

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