DJ Groove выпустил новые версии своих легендарных хитов!

Пионер и новатор российского электронного звучания, музыкант и саундпродюсер, кинокомпозитор, обладатель самых престижных музыкальных наград, один из основоположников Techno и Drum’n’Bass движения в России, основатель и руководитель собственной школы электронной музыки, DJ Groove 20 мая 2022 года презентовал сингл «Ноктюрн. Любовь. Счастье» с ремиксами на свои легендарные хиты.

«В моём музыкальном творчестве особой любовью слушателей пользуются три композиции: Ноктюрн #3, Любовь, Счастье Есть. В своих соцсетях я неоднократно обращал внимание на особый отклик по отношению к этим трекам. И в ответ на многочисленные просьбы своих подписчиков и слушателей решил наконец издать эти полюбившиеся композиции в новом звучании. Это распространенная тенденция дарить новое прочтение полюбившимся хитам, и я с радостью представляю свои ремиксы на композиции с которыми ассоциируюсь у большинства своей аудитории многие годы», – говорит DJ Groove.

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