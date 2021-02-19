Для настоящих и уверенных мужчин!

К 23 февраля издательство БОМБОРА подготовила десять книг о том, что точно нравится мужчинам. Книги можно дарить сами по себе, а можно — в комплекте с дополнительным презентом. С некоторыми из них мы вас с удовольствием познакомим:

Forbes Book: 10000 мыслей и идей от влиятельных бизнес-лидеров и гуру менеджмента (Тед Гудман)

В 2017 году самому авторитетному финансово-экономическому журналу в мире исполнилось сто лет. К юбилею редакторы Forbes собрали уникальную коллекцию из десяти тысяч мотивирующих, остроумных и проницательных высказываний. Цицерон, Аристотель, Гегель, Наполеон, Стив Джобс, Билл Гейтс, Боб Дилан и Опра Уинфри — в сборник вошли мысли профессионалов и мировых гениев. Мудрость Махатмы Ганди, Джона Рокфеллера и Оскара Уайльда, проницательность Джона Толкиена, Чарльза Диккенса и Вуди Аллена, остроумие Альберта Эйнштейна, Вирджинии Вульф и Леонардо да Винчи — идеи и откровения величайших людей мира помогут найти вдохновение спикерам, бизнесменам и всем, кто ищет свежие идеи.

1000 культовых автомобилей. 2-е издание

Это коллекционное издание посвящено тысяче культовых машин, перевернувших историю автопрома. В книге вошли красочные фотографии моделей и интересные факты из истории создания тысячи легендарных автомобилей. Для каждой машины приведены подробные технические характеристики. Подробная энциклопедия по легендарным авто — отличный подарок любому мужчине.

Артбук World of Tanks

Красивый артбук посвящен десятилетней истории World of Tanks. Здесь собрана уникальная информация об игре, о танках, локациях, игровых событиях и многом другом. Великолепные иллюстрации показывают весь путь развития проекта, ставшего настоящим феноменом среди видеоигр. В издании поклонники World of Tanks найдут приятные внутриигровые бонусы: 7 дней танкового премиум аккаунта; задачу на х5 опыта для любой техники (5 раз); 5 личных резервов +100% к свободному опыту на 2 часа; и стиль «Топографический, Mk. II» для любой техники.

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