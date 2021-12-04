Дмитрий Маликов и Эдгард Запашный сразятся с Вячеславом Фетисовым и Алексеем Немовым на фестивале «Арт-футбол 2021»

Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2021» пройдет в крытом манеже Академии «Спартак» в Сокольниках 11 и 12 декабря 2021 года при поддержке Департамента спорта города Москвы.

По словам организатора «Арт-футбола», президента клуба «Старко» Юрия Давыдова, в первый фестивальный день запланирован «домашний турнир» среди 8 московских артистических команд. Соревнования предварит церемония открытия фестиваля.

— «Арт-футбол» — это не просто яркое музыкальное событие, популяризирующее спорт и здоровый образ жизни. Особую роль мы всегда отводим помощи нуждающимся детям, — подчеркивают устроители акции. — Поэтому в рамках Фестиваля пройдёт благотворительный турнир «Кубок Добра», где команды крупных российских компаний осуществят пожертвование на лечение детей.

11 декабря также состоится благотворительный турнир «Кубок Добра», а вечером пройдет «Матч Благодарности», в котором команда «Старко» сыграет с командой врачей «АнтиCOVID-19». Первый день фестиваля «Арт-футбол 2021» завершится концертом гостей и участников турнира.

12 декабря в крытом манеже «Спартак» в Сокольниках состоится уже традиционный матч «Герои Олимпа», в котором «Росич-Старко» сразится с командой «Герои Олимпа», состоящей только из олимпийских чемпионов разных лет по различным видам спорта. За «Росич-Старко» сыграют Дмитрий Маликов, Дмитрий Харатьян, Эдгард Запашный, Денис Майданов, Валерий Сюткин, Виктор Зинчук, Сергей Минаев, а также политики Александр Новак, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович и др.

В состав «Героев Олимпа» войдут легендарные хоккеисты и тренеры Вячеслав Фетисов и Владимир Мышкин, боксер Александр Лебзяк, фехтовальщики Павел Колобков и Станислав Поздняков, борец Михаил Мамиашвили, пловец Александр Попов, футболисты Алексей Прудников и Сергей Горлукович, гимнаст Алексей Немов, прыгун в воду Дмитрий Саутин, баскетболист Сергей Тараканов, прыгун в высоту Андрей Сильнов, конькобежец Евгений Гришин, ватерполист Михаил Иванов, многоборец Дмитрий Сватковский и другие олимпийские звезды. Символическая группа поддержки тоже будет состоять из чемпионок Олимпийских игр — легкоатлеток Татьяны Лебедевой, Ирины Приваловой, Анны Чичеровой и Натальи Антюх, теннисистки Екатерины Макаровой и др.

После окончания матча артистов с олимпийцами запланированы церемония закрытия «Арт-футбола» и гала-концерт для участников и почетных гостей мероприятия.

— Уникальные составы команд не оставят зрителей равнодушными, ведь артисты выступают в непривычном амплуа футболистов, — подчеркивают организаторы «Арт-футбола». — А концертная программа порадует своим многообразием — в ней прозвучат композиции самых разных музыкальных стилей и направлений.

Прямая трансляция матча «Герои Олимпа» пройдет на телеканале «Футбольный».

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